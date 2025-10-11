Investigan a médicos por cobros indebidos en hospitales públicos de corrientes

Una serie de denuncias encendió las alarmas en el sistema de salud pública de la provincia de Corrientes: al menos diez médicos del hospital de la ciudad de Mercedes están bajo investigación por pre­sunto cobro a pacientes por prácticas médicas que, por ley, son completamente gratuitas. Las autoridades provinciales ya iniciaron un sumario administrativo y no descartan que situaciones si­milares se hayan producido en otros hospitales, incluso en la Capital correntina.

La práctica investigada consistiría en exigir pagos en calidad de "honorarios" por consultas y procedimientos que deben ser brindados sin cargo en los hospitales pú­blicos. Según se desprende de las primeras averigua­ciones, estos cobros se rea­lizaban directamente a los pacientes, sin facturación ni intervención oficial, en un esquema que se habría man­tenido durante varios meses.

Desde la cartera sanitaria provincial se mostraron fir­mes al respecto. "No deben cobrar ni un solo peso al paciente", fue la adverten­cia clara de las autoridades, quienes aseguraron contar con pruebas para sustentar las medidas iniciadas. Entre los elementos que se ana­lizan hay testimonios, de­nuncias formales y, según se indicó, podrían incorporarse registros fílmicos.

Las denuncias fueron realizadas por los propios pacientes, quienes se acer­caron a medios locales y a la dirección del hospital para exponer lo que estaba ocurriendo. Esto permitió iniciar un proceso interno que, por ahora, no derivó en sanciones, pero sí en la aper­tura formal de sumarios a los profesionales señalados.

El ministro de Salud ex­plicó además que los cobros no están justificados bajo ningún concepto, ya que los profesionales no trabajan de manera privada dentro del hospital. "Utilizan la in­fraestructura pública, los re­cursos humanos del sistema, los insumos, el equipamien­to, los medicamentos y hasta las camas, todo eso lo pro­vee el Estado. No hay mar­gen para que cobren aparte como si fuera una práctica particular", remarcó.

"La atención médica en nuestros hospitales es com­pletamente gratuita. Todos los insumos -desde medi­camentos hasta materiales descartables- están garanti­zados por el Estado. Cobrar por esos servicios es una fal­ta grave", remarcaron fuen­tes sanitarias.

Desde la dirección del hospital Las Mercedes se instó a la comunidad a de­nunciar cualquier intento de cobro. "Contamos con to­dos los recursos necesarios para atender a la población sin que deban pagar nada. En caso de que un paciente cuente con obra social, es esa entidad la que recibe la facturación, nunca la perso­na", aclararon.

Aunque el foco principal está puesto en el hospital de Mercedes, las autoridades no descartan que se hayan registrado prácticas simila­res en otros centros de salud de la provincia. De confir­marse, la investigación po­dría ampliarse en los próxi­mos días.

Desde el Ministerio se comprometieron a avanzar "con firmeza y transparen­cia" para deslindar respon­sabilidades y asegurar que el sistema de salud siga siendo accesible para toda la pobla­ción. Mientras tanto, el pro­ceso continúa en etapa pre­liminar, en busca de eviden­cias que permitan esclarecer el alcance y la modalidad de los hechos denunciados.

El caso generó un fuerte malestar tanto en la comuni­dad como dentro del propio sistema de salud provincial, donde numerosos trabaja­dores manifestaron preocu­pación por el impacto que estos hechos podrían tener sobre la confianza de la po­blación. Autoridades sanita­rias recordaron que el com­promiso ético y profesional de quienes ejercen la me­dicina en el sector público debe ser inquebrantable, y advirtieron que este tipo de conductas no sólo lesionan derechos fundamentales, sino que también afectan el prestigio de toda la red hos­pitalaria. s

Piden que formulen denuncias

Los profesionales del hospital "Las Mercedes", en la ciudad homónima, que están bajo sumario administrativo, no fueron separados del cargo. Todavía no hubo medidas disciplinarias, informaron desde la cartera de Salud provincial.

De acuerdo a trascendidos periodísti­cos, las sospechas envuelven a una de­cena de personas, se desconoce si son todos médicos o también incluyen a técnicos y especialistas, el ministro Ri­cardo Cardozo solamente deslizó que las denuncias involucran a "varios profesio­nales" del hospital público de Mercedes. A todo esto, la directora de ese estableci­miento, la doctora Laura Lacour, recordó -en diálogo con la prensa de esa ciudad- que el cobro de adicionales, comúnmen­te llamados "plus", está expresamente prohibido.

"La atención, todos los servicios que se brindan y las prestaciones médicas que se ofrecen se practican sin cargo, los pacientes no tienen que abonar nada", enfatizó la Directora del hospital.

Lacour resaltó también que si los veci­nos de la ciudad de Mercedes han tenido que enfrentar estas situaciones de anor­malidad (que están penadas legalmente) tienen que presentarse en la Dirección y formular la denuncia que permita iniciar la investigación. s

Investigación

Con información de Norte Corrientes