Tragedia en Córdoba: fallecieron dos niñas en un incendio en una iglesia
En una jornada con un calor abrasante, este sábado un nuevo incendio terminó en tragedia en Córdoba: una iglesia, ubicada en el barrio Villa Serrana, se prendió fuego y dejó como saldo dos niñas fallecidas.
Dentro había alrededor de 80 personas, parte de un contingente uruguayo que estaba en la provincia. Las víctimas eran ambas menores de 5 años.
Personal de Bomberos y personal policial trabajan en el sitio para sofocar las llamas. Además, se encuentra presente un servicio de emergencias.
Se desconocen por ahora los detalles de cómo se inició el fuego y si hay otras víctimas.
La Justicia posterga la decisión sobre la reimpresión de boletas en PBA por un errorArgentina11/10/2025
La decisión sobre las boletas en la Provincia de Buenos Aires quedó frenada por un error procesal en la Junta Electoral, que omitió un paso clave de la apelación.
El Paso Internacional Cristo Redentor colapsó durante el fin de semana largo, registrando el cruce de más de 12.000 personas y 10.000 vehículos. Miles de argentinos emprendieron un "tour de compras" a Chile para aprovechar la diferencia de precios.
El ministro de Salud Pública reconoció el hecho. La práctica se podría estar replicando en otros hospitales, incluso en la capital correntina.
Explosión en Pergamino: operaron en el Garrahan a la nena herida y su pronóstico es reservadoArgentina11/10/2025
La alumna de 10 años herida en la explosión ocurrida durante una feria de ciencia escolar en Pergamino fue intervenida quirúrgicamente anoche en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde su pronóstico médico se mantiene reservado.
China a EE.UU.: “América Latina no es el patio trasero de nadie”
La Embajada de China en Argentina difundió un comunicado donde rechaza los dichos del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y defiende la cooperación con América Latina.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Familiares denunciaron que se ausentó de su hogar y no se volvió a tener contacto con él.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).