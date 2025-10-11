Tragedia en Córdoba: fallecieron dos niñas en un incendio en una iglesia

En una jornada con un calor abrasante, este sábado un nuevo incendio terminó en tragedia en Córdoba: una iglesia, ubicada en el barrio Villa Serrana, se prendió fuego y dejó como saldo dos niñas fallecidas.

Dentro había alrededor de 80 personas, parte de un contingente uruguayo que estaba en la provincia. Las víctimas eran ambas menores de 5 años.

Personal de Bomberos y personal policial trabajan en el sitio para sofocar las llamas. Además, se encuentra presente un servicio de emergencias.

Se desconocen por ahora los detalles de cómo se inició el fuego y si hay otras víctimas.

Con información de La Voz