Tragedia en Córdoba: fallecieron dos niñas en un incendio en una iglesia

Dentro había alrededor de 80 personas, parte de un contingente uruguayo que estaba en la provincia. Las víctimas eran ambas menores de 5 años.

Argentina11/10/2025

En una jornada con un calor abrasante, este sábado un nuevo incendio terminó en tragedia en Córdoba: una iglesia, ubicada en el barrio Villa Serrana, se prendió fuego y dejó como saldo dos niñas fallecidas.

Dentro había alrededor de 80 personas, parte de un contingente uruguayo que estaba en la provincia. Las víctimas eran ambas menores de 5 años.

Personal de Bomberos y personal policial trabajan en el sitio para sofocar las llamas. Además, se encuentra presente un servicio de emergencias.

Se desconocen por ahora los detalles de cómo se inició el fuego y si hay otras víctimas.

Con información de La Voz

