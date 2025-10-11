Explosión en Pergamino: operaron en el Garrahan a la nena herida y su pronóstico es reservado

La explosión en el Instituto Comercial Rancagua, de la ciudad bonaerense de Pergamino, ocurrida durante una feria de ciencias, dejó como saldo varios heridos. Entre ellos, el caso más grave fue el de una nena de 10 años que sufrió quemaduras y el impacto de esquirlas metálicas en el rostro, por lo que debió ser trasladada al Hospital Garrahan.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la menor fue operada anoche y su pronóstico es reservado. La nena fue llevada ayer por la mañana en un helicóptero sanitario al Hospital de Pediatría en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el parte médico difundido en un primer momento luego de la explosión, la menor presentaba quemaduras en el rostro y una lesión penetrante en el maxilar izquierdo causada por un fragmento metálico que ingresó al cráneo, lo que obligó a disponer su derivación urgente para una cirugía maxilofacial de alta complejidad.

Según publicaron medios locales, la niña respondió bien al traslado y alrededor de las 8 de la mañana la recibió un equipo interdisciplinario de cirujanos oftalmológicos, neurocirujanos y neurólogos.

Cómo ocurrió la detonación

La explosión se produjo durante la demostración de un experimento que simulaba la erupción de un volcán. Un video registrado en el lugar muestra cómo, en cuestión de segundos, la situación se descontroló: un estruendo violento, comparable a la de un artefacto de pirotecnia o bien una bomba casera, dispersó fragmentos de metal y restos del material como esquirlas, alcanzando a numerosos asistentes.

Antes de la dramática detonación, una alumna del colegio explicó de qué trataba el experimento y detallaba el interior del volcán artificial: “En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial", comenzó a detallar.

Luego prosiguió a detallar: “Esta combinación va a formarla pólvora que lo que va a hacer es lo que va a explotar. Para hacer esto estuvimos, como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar y, luego de todo eso, tenemos ese volcán", detalló la alumna a lo que una profesora del colegio anticipó: “Lo hacemos erupcionar”, dijo y felicitó con aplausos la explicación de la alumna que procedió a encender el experimento antes del inesperado desenlace.

Las imágenes muestran el momento exacto en que el experimento detona de manera violenta. Una madre que presenció el hecho relató al diario La Opinión: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”.

El operativo de emergencia se activó de inmediato, con ambulancias y personal sanitario que acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos. Varias personas sufrieron cortes, quemaduras y contusiones, según se desprende de los testimonios y las imágenes del evento.

La gravedad del episodio se evidenció especialmente en el caso de una alumna que se encontraba en la primera fila. La joven recibió el impacto directo en el rostro, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.

Durante la madrugada, los médicos del Hospital San José de Pergamino evaluaban la posibilidad de trasladarla a un centro de mayor complejidad, que fue lo que finalmente ocurrió, ante el riesgo de que pierda uno de sus ojos y por el severo daño facial que presentaba.

La investigación penal quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, quien dispuso peritajes técnicos y la toma de declaraciones testimoniales para esclarecer las causas del estallido y determinar posibles responsabilidades.

Según el diario La Opinión, el fiscal ordenó pericias de especialistas de explosivos, Bomberos y Científica para determinar posibles negligencias.

En el área afectada, personal de la Comisaría Segunda de Pergamino preservó la escena, mientras peritos de Policía Científica y Bomberos de la Policía de la Provincia recolectaron evidencia y analizaron materiales explosivos o inflamables que pudieran haber intervenido en el experimento.

