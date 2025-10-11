De los 13 millones registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino, casi 3 millones tienen sus ingresos por encima del máximo fijado para el subsidio.
China a EE.UU.: “América Latina no es el patio trasero de nadie”
La Embajada de China en Argentina difundió un comunicado donde rechaza los dichos del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y defiende la cooperación con América Latina.Argentina11/10/2025Ivana Chañi
La Embajada de China en Argentina publicó este 11 de octubre de 2025 una declaración en respuesta a las afirmaciones del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sobre la presencia del gigante asiático en América Latina. El comunicado acusa a Washington de mantener una “mentalidad de Guerra Fría”.
El portavoz diplomático afirmó que “América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie”, y defendió la cooperación china como “un vínculo basado en el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo”.
También instó a Estados Unidos a dejar de “sembrar discordia” y contribuir al desarrollo regional.
Declaración del Portavoz de la Embajada de China🇨🇳 en Argentina sobre las palabras del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent pic.twitter.com/K2gVxRRvkx— Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) October 11, 2025
La titular del PJ recibió al cantautor cubano, que se encuentra de gira por Latinoamérica, en su departamento de constitución. "Va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos", ironizó la expresidenta al mencionar su presentación en el Movistar Arena.
Casi 300 mil trabajadores privados cobraron el seguro de desempleo en la era MileiArgentina10/10/2025
En menos de dos años de gestión, 286.391 empleados despedidos sin causa accedieron a la prestación; industria, comercio y construcción, los sectores más afectados.
El gigante detrás de ChatGPT será parte de la creación de un centro de datos pionero en la región. Lo definen como una decisión tecnológica, pero sobre todo geopolítica.
El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a altos ejecutivos de la empresa creadora de ChatGPT que es líder en desarrollo de IA en el mundo.
Milei celebró "la inversión más grande en la historia del país"
El acuerdo firmado en Olivos contempla la exportación de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. Milei aseguró que el desarrollo “marcará un antes y un después en la matriz energética del país”.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
El gigante detrás de ChatGPT será parte de la creación de un centro de datos pionero en la región. Lo definen como una decisión tecnológica, pero sobre todo geopolítica.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Gimnasia y Tiro recibe a Temperley en un duelo clave por el Reducido de la Primera NacionalDeportes11/10/2025
Este sábado 11 de octubre, Gimnasia y Tiro enfrentará a Temperley en el estadio El Gigante del Norte, en un cruce decisivo correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. El partido está programado para las 20:30 horas