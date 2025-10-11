China a EE.UU.: “América Latina no es el patio trasero de nadie”

La Embajada de China en Argentina difundió un comunicado donde rechaza los dichos del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y defiende la cooperación con América Latina.

Argentina11/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

La Embajada de China en Argentina publicó este 11 de octubre de 2025 una declaración en respuesta a las afirmaciones del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sobre la presencia del gigante asiático en América Latina. El comunicado acusa a Washington de mantener una “mentalidad de Guerra Fría”.

El portavoz diplomático afirmó que “América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie”, y defendió la cooperación china como “un vínculo basado en el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo”.

También instó a Estados Unidos a dejar de “sembrar discordia” y contribuir al desarrollo regional.

