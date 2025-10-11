Según datos del consulado español, 553.293 personas pidieron acceder a la Ley de Memoria Democrática, que otorga la nacionalidad a descendientes de españoles.
Israel comenzó a trasladar a presos palestinos, de cara al canje de rehenes con Hamás
En medio del acuerdo de alto al fuego, Israel comenzó a trasladar a presos palestinos, de cara al canje de rehenes con Hamás. Pondrán en libertad a 250 prisioneros y a 1.700 arrestados en Gaza.
Desde Israel, el enviado especial de C5N, Gabriel Michi contó cómo transcurren las horas previas a la tan esperada liberación de los rehenes israelíes: "De los 48 rehenes, 20 continúan con vida, entre ellos tres argentinos. Mientras que los cuerpos de los otros 28 se encuentran dispersos en el territorio".
"Como parte de esta iniciativa, los presos de seguridad nacional fueron trasladados a los centros de deportación de las cárceles de Ofer y Ketziot, a la espera de instrucciones de la cúpula política y de la continuación de la actividad operativa para permitir el regreso de los rehenes a Israel", expresaron las autoridades israelíes en un comunicado oficial.
En esa línea, añadieron que "miles de empleados, incluidos funcionarios penitenciarios, trabajaron durante toda la noche para implementar la decisión del Gobierno: ‘El marco para la liberación de todos los rehenes israelíes’". Israel se comprometió a liberar a dos mil palestinos presos, entre ellos unos 250 que cumplen largas condenas.
Israel conserva el control del 53% de la Franja de Gaza, contó Michi desde Tel Aviv, las últimas novedades tiene que ver con que "llegaron alrededor de 200 soldados estadounidenses para supervisar el acuerdo de paz, que no van a ingresar a Gaza, pero se van a quedar en la frontera, durante el proceso de paz como la retirada de las tropas".
"Creo que es una buena oportunidad esta tregua después de dos años de una guerra terrible. Para dejar atrás la violencia y la muerte. Todos los israelíes están muy expectantes de reencontrarse con los rehenes que están en Gaza, al fin vamos a poder verlos", contó una ciudadana de Israel en diálogo con el periodista.
Durante las últimas horas, los desplazados gazatíes retornaron a sus hogares forma parte de la primera fase del acuerdo de paz que había presentado el presidente estadounidense, Donald Trump.
Roei Shalev, quien se había salvado de la masacre en el festival de música Nova donde el grupo terrorista mató a su novia, compartió un mensaje de despedida en redes sociales. Horas después encontraron su auto prendido fuego y dentro, su cuerpo.
Guerra Comercial: Trump intensifica aranceles del 100% contra China a partir del 1 de noviembreEl Mundo11/10/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió la guerra comercial contra Pekín al anunciar la imposición de aranceles adicionales del 100% sobre las exportaciones de China, efectivos a partir del 1 de noviembre.
Ejército de Colombia presentó su primer batallón de drones, inédito en América LatinaEl Mundo11/10/2025
El Ejército de Colombia presentó oficialmente su primer batallón de drones, una unidad que se considera inédita en América Latina, según informó el general Carlos Padilla.
Violencia machista: en España, un tercio de las víctimas son extranjeras, con alta incidencia en latinoamericanasEl Mundo11/10/2025
Un informe del Ministerio del Interior de España reveló que la violencia de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres migrantes.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Familiares denunciaron que se ausentó de su hogar y no se volvió a tener contacto con él.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).