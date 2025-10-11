La Fecha 12 del Torneo Clausura continúa con partidos clave por los Playoffs

En medio de una fecha FIFA de selecciones, y después de haber comenzado el viernes, la actividad de la fecha 12 del Torneo Clausura continúa este sábado con un menú de partidos más que interesantes.

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Talleres de Córdoba

El encuentro que abrirá la jornada de sábado será entre platenses y cordobeses, en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata a partir de las 16:00 horas.

Por un lado, el Lobo recibirá a su contrincante luego de vencer a Sarmiento de Junín por 1-0, mientras que la T viene de empatar 0-0 ante Belgrano en uno de los clásicos más importantes de Córdoba.

La lucha por conseguir un puesto entre los ocho mejores del Grupo B será transmitido en vivo por ESPN Premium.

Banfield vs. Racing

El segundo partido del sábado será el clásico entre Banfield y Racing, que se disputará a partir de las 18:00 horas en el estadio Florencio Sola.

Los locales vienen de caer 1-0 ante Huracán de visitante, mientras que La Academia llega a este compromiso luego de haber empatado 0-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza.

En cuanto a los puntos, ambos equipos están luchando en el Grupo A y tienen posibilidades de escalar posiciones para meterse entre los 8 mejores. Buscarán tres puntos clave en una pelea que será transmitida por TNT Sports.

Belgrano vs. Estudiantes

Belgrano recibirá a Estudiantes a partir de las 22:15 horas en el Gigante de Alberdi, por lo que será el tercer encuentro del día.

El Pirata viene de empatar su clásico ante la T sin goles, mientras que el Picha llega a este cruce luego de igualar 1-1 con Barracas Central.

Los cordobeses buscarán meterse entre los ocho primeros, mientras que los platenses intentarán afianzarse en lo más alto de la Zona A, en un partido que será transmitido por TNT Sports.

Vélez vs. Rosario Central

Para cerrar la noche de sábado de la mejor manera posible, Vélez recibirá a Rosario Central a partir de las 22:15 horas en el estadio José Amalfitani.

Los fortineros llegan a este compromiso tras empatar 2-2 en un partidazo ante Deportivo Riestra, mientras que el equipo visitante viene de vencer a nada menos que a River Plate por 2-1.

Guillermo Barros Schelotto vs. Ariel Holan, una lucha entre técnicos históricos que honrarán a Miguel Ángel Russo en un partidazo que podrá verse gracias a la transmisión de ESPN Premium.

Con información de 442