Más de 300 efectivos policiales participarán del operativo de seguridad diagramado para el partido de este sábado, entre Gimnasia y Tiro y el Club Atlético Temperley por el Torneo Primera Nacional 2025.
La Fecha 12 del Torneo Clausura continúa con partidos clave por los Playoffs
El Torneo Clausura de la Liga Profesional continúa este sábado con la duodécima fecha, a pesar del desarrollo de la Fecha FIFA de selecciones. La jornada promete emoción y fútbol de alto voltaje con varios encuentros clave.Deportes11/10/2025
En medio de una fecha FIFA de selecciones, y después de haber comenzado el viernes, la actividad de la fecha 12 del Torneo Clausura continúa este sábado con un menú de partidos más que interesantes.
Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Talleres de Córdoba
El encuentro que abrirá la jornada de sábado será entre platenses y cordobeses, en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata a partir de las 16:00 horas.
Por un lado, el Lobo recibirá a su contrincante luego de vencer a Sarmiento de Junín por 1-0, mientras que la T viene de empatar 0-0 ante Belgrano en uno de los clásicos más importantes de Córdoba.
La lucha por conseguir un puesto entre los ocho mejores del Grupo B será transmitido en vivo por ESPN Premium.
Banfield vs. Racing
El segundo partido del sábado será el clásico entre Banfield y Racing, que se disputará a partir de las 18:00 horas en el estadio Florencio Sola.
Los locales vienen de caer 1-0 ante Huracán de visitante, mientras que La Academia llega a este compromiso luego de haber empatado 0-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza.
En cuanto a los puntos, ambos equipos están luchando en el Grupo A y tienen posibilidades de escalar posiciones para meterse entre los 8 mejores. Buscarán tres puntos clave en una pelea que será transmitida por TNT Sports.
Belgrano vs. Estudiantes
Belgrano recibirá a Estudiantes a partir de las 22:15 horas en el Gigante de Alberdi, por lo que será el tercer encuentro del día.
El Pirata viene de empatar su clásico ante la T sin goles, mientras que el Picha llega a este cruce luego de igualar 1-1 con Barracas Central.
Los cordobeses buscarán meterse entre los ocho primeros, mientras que los platenses intentarán afianzarse en lo más alto de la Zona A, en un partido que será transmitido por TNT Sports.
Vélez vs. Rosario Central
Para cerrar la noche de sábado de la mejor manera posible, Vélez recibirá a Rosario Central a partir de las 22:15 horas en el estadio José Amalfitani.
Los fortineros llegan a este compromiso tras empatar 2-2 en un partidazo ante Deportivo Riestra, mientras que el equipo visitante viene de vencer a nada menos que a River Plate por 2-1.
Guillermo Barros Schelotto vs. Ariel Holan, una lucha entre técnicos históricos que honrarán a Miguel Ángel Russo en un partidazo que podrá verse gracias a la transmisión de ESPN Premium.
Batacazo: Djokovic cae ante Vacherot en Shanghái en una de las mayores sorpresas del tenisDeportes11/10/2025
El tenista monegasco Valentin Vacherot dio una de las mayores sorpresas en la historia del tenis al vencer a Novak Djokovic y avanzar a la final del Masters 1000 de Shanghái. Vacherot está a solo un partido de coronar un resultado inesperado y monumental.
Gimnasia y Tiro recibe a Temperley en un duelo clave por el Reducido de la Primera NacionalDeportes11/10/2025
Este sábado 11 de octubre, Gimnasia y Tiro enfrentará a Temperley en el estadio El Gigante del Norte, en un cruce decisivo correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. El partido está programado para las 20:30 horas
El juvenil del Real Madrid sufrió una sobrecarga muscular y quedó afuera de la gira de Argentina en Estados Unidos.
Tras el triunfo por 1-0 de Argentina ante Venezuela en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, el DT Lionel Scaloni analizó el desempeño táctico del equipo y explicó la ausencia de Lionel Messi en la alineación.
Juventud Antoniana logró una remontada histórica y pasó a octavos
Con una actuación sólida y el aliento de su gente, Juventud Antoniana revirtió la serie ante Boca Unidos y se metió en los octavos de final del Torneo Federal A.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
El gigante detrás de ChatGPT será parte de la creación de un centro de datos pionero en la región. Lo definen como una decisión tecnológica, pero sobre todo geopolítica.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
