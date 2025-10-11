Mastantuono se lesionó en los entrenamientos y quedó desafectado de la Selección

Más de 300 efectivos policiales participarán del operativo de seguridad diagramado para el partido de este sábado, entre Gimnasia y Tiro y el Club Atlético Temperley por el Torneo Primera Nacional 2025.
En la doble fecha FIFA de octubre, con la Selección Argentina ya clasificada al Mundial, el equipo afronta dos partidos amistosos como parte de los preparativos para la cita mundialista de 2026.
En ese sentido, y en la previa al partido contra Venezuela, un comunicado del propio seleccionado preocupó a todos los fanáticos: Franco Mastantuono, la joven estrella del Real Madrid, quedó desafectado de la Albiceleste.
Según lo que comentó la AFA, el atacante Merengue venía practicando con normalidad durante la semana, pero en el último entrenamiento del jueves sufrió una sobrecarga en su muslo izquierdo.
Esta situación significa que el salido de River Plate tendrá una recuperación que demandará un par de días, por lo Lionel Scaloni decidió sacarlo de la concentración argentina.
De esta manera, se espera que Mastantuono regrese a Madrid para reincorporarse a los Blancos, donde continuará con su recuperación y esperará para ser incluido en el próximo partido del Real Madrid.
Cabe destacar que esta es la tercera citación de su carrera a la Selección Argentina, tras su debut en la mayor en junio, durante las Eliminatorias Sudamericanas.
Con información de 442
El tenista monegasco Valentin Vacherot dio una de las mayores sorpresas en la historia del tenis al vencer a Novak Djokovic y avanzar a la final del Masters 1000 de Shanghái. Vacherot está a solo un partido de coronar un resultado inesperado y monumental.
El Torneo Clausura de la Liga Profesional continúa este sábado con la duodécima fecha, a pesar del desarrollo de la Fecha FIFA de selecciones. La jornada promete emoción y fútbol de alto voltaje con varios encuentros clave.
Tras el triunfo por 1-0 de Argentina ante Venezuela en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, el DT Lionel Scaloni analizó el desempeño táctico del equipo y explicó la ausencia de Lionel Messi en la alineación.
