Mastantuono se lesionó en los entrenamientos y quedó desafectado de la Selección

En la doble fecha FIFA de octubre, con la Selección Argentina ya clasificada al Mundial, el equipo afronta dos partidos amistosos como parte de los preparativos para la cita mundialista de 2026.

En ese sentido, y en la previa al partido contra Venezuela, un comunicado del propio seleccionado preocupó a todos los fanáticos: Franco Mastantuono, la joven estrella del Real Madrid, quedó desafectado de la Albiceleste.

Según lo que comentó la AFA, el atacante Merengue venía practicando con normalidad durante la semana, pero en el último entrenamiento del jueves sufrió una sobrecarga en su muslo izquierdo.

Esta situación significa que el salido de River Plate tendrá una recuperación que demandará un par de días, por lo Lionel Scaloni decidió sacarlo de la concentración argentina.

De esta manera, se espera que Mastantuono regrese a Madrid para reincorporarse a los Blancos, donde continuará con su recuperación y esperará para ser incluido en el próximo partido del Real Madrid.

Cabe destacar que esta es la tercera citación de su carrera a la Selección Argentina, tras su debut en la mayor en junio, durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Con información de 442