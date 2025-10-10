La Administración de Parques Nacionales y Rewilding Argentina refuerzan la población de la especie en peligro crítico de extinción.
El Gobierno afirmó que el acuerdo de comercio con EE.UU. “avanza a buen ritmo”
Tras reuniones encabezadas por Gerardo Werthein y Pablo Lavigne, se prevé la finalización de las negociaciones y la implementación de rebajas arancelarias para acero y aluminio.Argentina10/10/2025
El Gobierno asegura que el acuerdo comercial con los Estados Unidos está “listo” y que incluye una baja para los aranceles al acero y al aluminio. Se trata del punto principal que trabó durante meses los avances de las negociaciones entre los equipos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de la Oficina del Representante Comercial de la administración norteamericana (USTR), Jamieson Greer.
“Los técnicos estadounidenses estaban muy negados a tocar los aranceles al acero, pero conseguimos incluirlo dentro del acuerdo”, expresan en Nación. En la Casa Rosada hay altas expectativas de que Javier Milei haga un anuncio de la baja recíproca de aranceles en su visita a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.
En Balcarce 50 catalogan a las negociaciones por un acuerdo comercial como paralelas a los contactos por una ayuda financiera, que ya confirmó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. El funcionario anunció un swap por US$20.000 millones y también la compra de pesos argentinos por parte de la administración estadounidense.
Los interlocutores norteamericanos aseguran que una de las condiciones es reducir la influencia de china en la Argentina -como las bases de tecnología espacial y el swap- y ejercen presión para conseguir mejores posiciones comerciales para empresas de Estados Unidos en la producción de litio, uranio, gas, petróleo y energía hidroelétrica, entre otros.
El ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, estuvo reunido la semana pasada con Greer para cerrar los últimos detalles de las posiciones arancelarias. Otro de los encargado de llevar el diálogo comercial fue el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, que realizó una serie de viajes al norte desde abril.
“En este marco, se acordó que los equipos técnicos continúen trabajando de manera intensiva para culminar las negociaciones en la mayor brevedad posible”, comunicó Cancillería luego del encuentro. En Nación advierten que va a haber una diferencia temporal entre la firma del acuerdo y su implementación operativa.
“No todo va a ser instantáneo porque lleva tiempo en operativizarse”, expresan en el oficialismo. Además, el Gobierno oficializó esta semana una rebaja arancelaria para el acero y el aluminio al 0% para las exportaciones hacia los países que apliquen aranceles de importación iguales o superiores al 45% sobre el valor de los bienes. Aplica actualmente para el territorio estadounidense.
“Esperamos muy buenas noticias sobre el acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Venimos avanzando fuertemente”, expresó Werthein ayer, en declaraciones televisivas. El Ejecutivo se comprometió con los interlocutores norteamericanos a reforzar el régimen de propiedad intelectual, que fue uno de los pedidos dentro de las negociaciones.
Con información de TN
Desbaratan banda de narcotráfico y lavado de dinero: secuestran 255 kilos de cocaínaArgentina10/10/2025
La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a ocho personas y realizó 18 allanamientos en el AMBA, incautando dinero, vehículos y documentación vinculada a la causa.
Simplifican trámites de transporte terrestre entre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y UruguayArgentina10/10/2025
El acuerdo sustituye la Apostilla de la Haya por firmas electrónicas oficiales, fortaleciendo la integración operativa regional.
La medida generó mejoras en los bonos soberanos, alivió la presión sobre el dólar y fortaleció la confianza de los mercados en la economía argentina.
Brecha de expensas en Argentina: Neuquén, Mendoza y Catamarca encabezan los costos más altosArgentina10/10/2025
Según un relevamiento de Octavo Piso, los gastos de mantenimiento en edificios de Neuquén superaron los $250.000, mientras que en Salta y San Luis rondan los $50.000, casi 400% menos.
ANDIS: Detectaron un presunto esquema de coimas vinculado al ex número 2 de SpagnuoloArgentina10/10/2025
Se trata de Daniel Garbellini. El análisis de los celulares secuestrados en la causa reveló más pedidos de retornos coordinados por personas que respondían a este exfuncionario.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
El 20% de los beneficiarios cobra planes sociales por Mercado Pago: más de $11.000 millones en intereses
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Este viernes, por ser feriado nacional, los colectivos funcionarán con frecuencia de domingoSalta10/10/2025
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.