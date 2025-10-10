La Administración de Parques Nacionales y Rewilding Argentina refuerzan la población de la especie en peligro crítico de extinción.
Simplifican trámites de transporte terrestre entre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay
El acuerdo sustituye la Apostilla de la Haya por firmas electrónicas oficiales, fortaleciendo la integración operativa regional.Argentina10/10/2025
La República Argentina suscribió acuerdos bilaterales con Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay para agilizar los procedimientos para el tránsito del transporte terrestre entre estos países.
Lo hizo eliminando el requisito de tener que realizar la Apostilla de la Haya en los Documentos de Idoneidad (y sus Anexos), para las empresas de transporte automotor de pasajeros y cargas que realizan tráficos entre dichos países, y quieran complementar sus permisos en el marco del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).
El “apostillado de un documento” es un procedimiento que certifica la autenticidad de una firma y un sello para otorgar validez legal a un documento en otro país.
En reemplazo de este trámite, los países reconocerán recíprocamente las firmas electrónicas oficiales emitidas por sus organismos competentes, siempre que cuenten con mecanismos de encriptación y verificación que garanticen la identidad del firmante.
De esta manera, ya no será necesaria la legalización ni la apostilla del Documento de Idoneidad y sus anexos, dado que la autenticidad de la documentación podrá comprobarse electrónicamente.
“Esta iniciativa se enmarca en las políticas de modernización y cooperación regional impulsadas en el ámbito del MERCOSUR, orientadas a agilizar y simplificar procesos (elimina plazos de realización del trámite de apostillado ante Cancillería), reducir costos (elimina el costo del arancel del apostillado) y fortalecer la integración operativa entre los países signatarios del ATIT”, indicaron desde la Secretaría de Transporte.
Desbaratan banda de narcotráfico y lavado de dinero: secuestran 255 kilos de cocaínaArgentina10/10/2025
La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a ocho personas y realizó 18 allanamientos en el AMBA, incautando dinero, vehículos y documentación vinculada a la causa.
La medida generó mejoras en los bonos soberanos, alivió la presión sobre el dólar y fortaleció la confianza de los mercados en la economía argentina.
Brecha de expensas en Argentina: Neuquén, Mendoza y Catamarca encabezan los costos más altosArgentina10/10/2025
Según un relevamiento de Octavo Piso, los gastos de mantenimiento en edificios de Neuquén superaron los $250.000, mientras que en Salta y San Luis rondan los $50.000, casi 400% menos.
ANDIS: Detectaron un presunto esquema de coimas vinculado al ex número 2 de SpagnuoloArgentina10/10/2025
Se trata de Daniel Garbellini. El análisis de los celulares secuestrados en la causa reveló más pedidos de retornos coordinados por personas que respondían a este exfuncionario.
Tras reuniones encabezadas por Gerardo Werthein y Pablo Lavigne, se prevé la finalización de las negociaciones y la implementación de rebajas arancelarias para acero y aluminio.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
El 20% de los beneficiarios cobra planes sociales por Mercado Pago: más de $11.000 millones en intereses
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Este viernes, por ser feriado nacional, los colectivos funcionarán con frecuencia de domingoSalta10/10/2025
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.