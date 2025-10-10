Simplifican trámites de transporte terrestre entre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay

La República Argentina suscribió acuerdos bilaterales con Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay para agilizar los procedimientos para el tránsito del transporte terrestre entre estos países.

Lo hizo eliminando el requisito de tener que realizar la Apostilla de la Haya en los Documentos de Idoneidad (y sus Anexos), para las empresas de transporte automotor de pasajeros y cargas que realizan tráficos entre dichos países, y quieran complementar sus permisos en el marco del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).

El “apostillado de un documento” es un procedimiento que certifica la autenticidad de una firma y un sello para otorgar validez legal a un documento en otro país.

En reemplazo de este trámite, los países reconocerán recíprocamente las firmas electrónicas oficiales emitidas por sus organismos competentes, siempre que cuenten con mecanismos de encriptación y verificación que garanticen la identidad del firmante.

De esta manera, ya no será necesaria la legalización ni la apostilla del Documento de Idoneidad y sus anexos, dado que la autenticidad de la documentación podrá comprobarse electrónicamente.

“Esta iniciativa se enmarca en las políticas de modernización y cooperación regional impulsadas en el ámbito del MERCOSUR, orientadas a agilizar y simplificar procesos (elimina plazos de realización del trámite de apostillado ante Cancillería), reducir costos (elimina el costo del arancel del apostillado) y fortalecer la integración operativa entre los países signatarios del ATIT”, indicaron desde la Secretaría de Transporte.

Con información de Noticias Argentinas