La Administración de Parques Nacionales y Rewilding Argentina refuerzan la población de la especie en peligro crítico de extinción.
Desbaratan banda de narcotráfico y lavado de dinero: secuestran 255 kilos de cocaína
La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a ocho personas y realizó 18 allanamientos en el AMBA, incautando dinero, vehículos y documentación vinculada a la causa.Argentina10/10/2025
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una banda criminal dedicada al lavado de dinero y al tráfico internacional de drogas, tras detener a ocho personas y secuestrar 255 kilos de cocaína.
Fuentes de la fuerza informaron que el operativo incluyó 18 procedimientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que derivaron también en la incautación de dinero en efectivo, vehículos, dispositivos electrónicos, municiones y documentación relevante para la causa.
La investigación comenzó a fines de abril, cuando personal de la PSA detectó durante controles de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza una valija despachada con destino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que contenía 40.100 dólares estadounidenses, además de dinero argentino, boliviano y uruguayo.
A partir de este hallazgo se inició una investigación que incluyó vigilancias fijas y móviles, escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones.
Estas tareas permitieron identificar a los miembros de una banda que ingresaba cocaína desde Bolivia a la Argentina para su distribución.
Con la información obtenida, los investigadores siguieron el trayecto de una camioneta sospechada de transportar estupefacientes desde el país vecino.
A la altura de Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), los oficiales de la PSA implementaron un control vehicular que derivó en una persecución y posterior detención de sus dos ocupantes, un argentino y un boliviano.
En la caja del vehículo se hallaron dos barriles metálicos de 200 litros cada uno. Durante la requisa, realizada en la base de la PSA en Ezeiza, se descubrió un doble compartimiento que ocultaba 245 panes de cocaína recubiertos en nylon.
Las pruebas de campo confirmaron la sustancia, con un peso total de 255,070 kilogramos, al tiempo que también se incautaron 70.910 pesos, tres teléfonos celulares, cinco pendrives y documentación de interés.
La pesquisa continuó con 17 allanamientos: diez en Lomas de Zamora, cinco en Esteban Echeverría y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como resultado, se detuvo a seis personas (dos argentinos y cuatro ciudadanos bolivianos) y se secuestraron 100.055 dólares, 4.174.000 pesos, 14 vehículos, un arma de fuego, 97 municiones, 21 celulares, cuatro pendrives, dos notebooks, tres DVR, dos máquinas contadoras de billetes y otros elementos relevantes para la causa.
Los detenidos quedaron incomunicados y, junto con todo lo secuestrado, fueron puestos a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2, a cargo de Pablo Yadarola, que intervino junto con la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico número 5 de Gabriela Ruiz Morales.
Con información de Noticias Argentinas
Simplifican trámites de transporte terrestre entre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y UruguayArgentina10/10/2025
El acuerdo sustituye la Apostilla de la Haya por firmas electrónicas oficiales, fortaleciendo la integración operativa regional.
La medida generó mejoras en los bonos soberanos, alivió la presión sobre el dólar y fortaleció la confianza de los mercados en la economía argentina.
Brecha de expensas en Argentina: Neuquén, Mendoza y Catamarca encabezan los costos más altosArgentina10/10/2025
Según un relevamiento de Octavo Piso, los gastos de mantenimiento en edificios de Neuquén superaron los $250.000, mientras que en Salta y San Luis rondan los $50.000, casi 400% menos.
ANDIS: Detectaron un presunto esquema de coimas vinculado al ex número 2 de SpagnuoloArgentina10/10/2025
Se trata de Daniel Garbellini. El análisis de los celulares secuestrados en la causa reveló más pedidos de retornos coordinados por personas que respondían a este exfuncionario.
Tras reuniones encabezadas por Gerardo Werthein y Pablo Lavigne, se prevé la finalización de las negociaciones y la implementación de rebajas arancelarias para acero y aluminio.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
El 20% de los beneficiarios cobra planes sociales por Mercado Pago: más de $11.000 millones en intereses
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Este viernes, por ser feriado nacional, los colectivos funcionarán con frecuencia de domingoSalta10/10/2025
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.