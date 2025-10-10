Desbaratan banda de narcotráfico y lavado de dinero: secuestran 255 kilos de cocaína

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una banda criminal dedicada al lavado de dinero y al tráfico internacional de drogas, tras detener a ocho personas y secuestrar 255 kilos de cocaína.

Fuentes de la fuerza informaron que el operativo incluyó 18 procedimientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que derivaron también en la incautación de dinero en efectivo, vehículos, dispositivos electrónicos, municiones y documentación relevante para la causa.

La investigación comenzó a fines de abril, cuando personal de la PSA detectó durante controles de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza una valija despachada con destino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que contenía 40.100 dólares estadounidenses, además de dinero argentino, boliviano y uruguayo.

A partir de este hallazgo se inició una investigación que incluyó vigilancias fijas y móviles, escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones.

Estas tareas permitieron identificar a los miembros de una banda que ingresaba cocaína desde Bolivia a la Argentina para su distribución.

Con la información obtenida, los investigadores siguieron el trayecto de una camioneta sospechada de transportar estupefacientes desde el país vecino.

A la altura de Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), los oficiales de la PSA implementaron un control vehicular que derivó en una persecución y posterior detención de sus dos ocupantes, un argentino y un boliviano.

En la caja del vehículo se hallaron dos barriles metálicos de 200 litros cada uno. Durante la requisa, realizada en la base de la PSA en Ezeiza, se descubrió un doble compartimiento que ocultaba 245 panes de cocaína recubiertos en nylon.

Las pruebas de campo confirmaron la sustancia, con un peso total de 255,070 kilogramos, al tiempo que también se incautaron 70.910 pesos, tres teléfonos celulares, cinco pendrives y documentación de interés.

La pesquisa continuó con 17 allanamientos: diez en Lomas de Zamora, cinco en Esteban Echeverría y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como resultado, se detuvo a seis personas (dos argentinos y cuatro ciudadanos bolivianos) y se secuestraron 100.055 dólares, 4.174.000 pesos, 14 vehículos, un arma de fuego, 97 municiones, 21 celulares, cuatro pendrives, dos notebooks, tres DVR, dos máquinas contadoras de billetes y otros elementos relevantes para la causa.

Los detenidos quedaron incomunicados y, junto con todo lo secuestrado, fueron puestos a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2, a cargo de Pablo Yadarola, que intervino junto con la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico número 5 de Gabriela Ruiz Morales.

