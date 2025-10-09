Invitan a redescubrir los “Sabores de la Quebrada del Toro” en Tastil

El próximo sábado 12 de octubre, Gobernador Solá, en Campo Quijano, será escenario de una jornada única con el encuentro “Sabores de la Quebrada del Toro”, organizado por la Unidad de Gestión Local de Tastil. Con entrada libre y gratuita desde las 9 de la mañana, la propuesta invita a poner en valor la gastronomía andina ancestral en el marco del Qhapaq Ñan, el histórico camino inca reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

“Es un encuentro de sabores de todas las comidas ancestrales, de esas comidas que nos preparaban nuestros abuelos, nuestros padres. Estamos haciendo un registro de todo este bien material que tenemos”, expresó el referente de la comunidad de Tastil, Manolo Copa, en diálogo con ‘no es una tarde cualquiera’ por Aries.

La jornada contará con la presencia de las 14 comunidades que integran el Pueblo Tastil en la zona de la Quebrada del Toro, cada una con un stand donde expondrán sus sabores, productos y conocimientos. Copa detalló que se podrá disfrutar de la papa, anchi, mazamorra, api, chicha, como así también preparaciones actuales como cabrito asado y empanadas de charqui.

“Muchas de estas comidas que hoy consumimos, no sabemos exactamente de cuándo viene o cómo empieza, esto es lo importante. Y también hay algunas preguntas que nos quedan siempre en el tintero como ¿cuáles eran los juegos de los pueblos originarios cuando éramos chicos?, eso se perdió, hay pocos rastros”, señaló.