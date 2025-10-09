Realizan en Salta el 1° Congreso Provincial de Cannabis y Cáñamo

Este 9 y 10 de octubre se desarrolla el 1° Congreso Provincial de Cannabis y Cáñamo, en el que se realizarán paneles con profesionales de la salud, investigadores y abogados para abordar la temática. Además contará con una feria de producción local.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la presidenta de la ONG Cecodap Salta, coordinadora del Congreso y abogada, Milagros García, recordó que Salta cuenta con un registro provincial de cannabis que acorta los tiempos de espera para pacientes.

“El primer proceso es la orientación. Hoy Salta cuenta con casi 45 organizaciones de la sociedad civil que se abocan y se dedican al cannabis y a la investigación industrial. La Municipalidad de Salta va a crear un espacio exclusivo, un taller gratuito con el marco jurídico para un uso legal y responsable”, señaló.

Por otro lado, García instó a “poner en la agenda pública” el tratamiento del cannabis y el cáñamo, resaltando su “potencial innovador que pueden ayudar a hacer crecer la provincia”.

“Se ha estudiado, está totalmente comprobado que va a ser una herramienta medicinal. Entonces creo que no hay que perder esas oportunidades que pueden hacer crecer a nuestra provincia, en trabajo. Inclusive el cáñamo del que se puede sacar para hacer textil o cosméticos. Es innovación, que en otros lugares ya lo implementaron”, insistió.