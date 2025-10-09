Metanoia Smx comenzará a funcionar desde el 14 de octubre en España 1440. Es un proyecto articulado entre el sector público y privado y contará con formación médica con tecnología de vanguardia.
Realizan en Salta el 1° Congreso Provincial de Cannabis y Cáñamo
Será el 9 y 10 de octubre en el Centro Cultural Dino Saluzzi. Señalaron la importancia del acceso a la información y a la orientación para el “uso responsable” y resaltaron el “potencial innovador” para la provincia.Salud09/10/2025
Este 9 y 10 de octubre se desarrolla el 1° Congreso Provincial de Cannabis y Cáñamo, en el que se realizarán paneles con profesionales de la salud, investigadores y abogados para abordar la temática. Además contará con una feria de producción local.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la presidenta de la ONG Cecodap Salta, coordinadora del Congreso y abogada, Milagros García, recordó que Salta cuenta con un registro provincial de cannabis que acorta los tiempos de espera para pacientes.
“El primer proceso es la orientación. Hoy Salta cuenta con casi 45 organizaciones de la sociedad civil que se abocan y se dedican al cannabis y a la investigación industrial. La Municipalidad de Salta va a crear un espacio exclusivo, un taller gratuito con el marco jurídico para un uso legal y responsable”, señaló.
Por otro lado, García instó a “poner en la agenda pública” el tratamiento del cannabis y el cáñamo, resaltando su “potencial innovador que pueden ayudar a hacer crecer la provincia”.
“Se ha estudiado, está totalmente comprobado que va a ser una herramienta medicinal. Entonces creo que no hay que perder esas oportunidades que pueden hacer crecer a nuestra provincia, en trabajo. Inclusive el cáñamo del que se puede sacar para hacer textil o cosméticos. Es innovación, que en otros lugares ya lo implementaron”, insistió.
Alerta COVID: La variante Frankenstein ya representa el 30% de los casos en ArgentinaSalud08/10/2025
La variante XFG del COVID-19, apodada "Frankenstein", ha incrementado su presencia en Argentina, representando ya el 30% de los casos detectados en el monitoreo oficial entre julio y septiembre.
Emiliano Estrada apuntado en el Congreso: el miércoles definirán el pedido de desafueroPolítica09/10/2025
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.
