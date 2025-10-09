Plaza Gurruchaga se tiñó de rosa: mamografías y Pap gratuitos

Vecinos de Villa Chartas y barrios aledaños se acercaron este jueves a Plaza Gurruchaga para participar de una feria de salud organizada en el marco del octubre rosa, mes de concientización sobre la prevención del cáncer de mama.

En la actividad, el camión oncológico ofreció mamografías y Papanicolau gratuitas para mujeres por orden de llegada. Por Aries, la Dra. Andrea Mackluf destacó la importancia de los controles anuales: “La detección temprana es fundamental para prevenir tanto el cáncer de mama como el de cuello de útero. Este tipo de campañas facilita el acceso y fomenta la conciencia en la población”, señaló.

Los controles son rápidos, con una duración menor a cinco minutos por paciente, y están disponibles para mujeres mayores de 40 años en el caso de la mamografía, y para aquellas que cumplan con los requisitos de preparación para el Papanicolau.

Paralelamente, un stand de salud adolescente brindó asesoría sobre métodos anticonceptivos y salud sexual, incluyendo la información sobre colocación de implantes subdérmicos y demás métodos anticonceptivos para jóvenes de 13 a 19 años, sin necesidad de autorización de padres o tutores, respetando la autonomía prevista en el Código Civil. Eliana Fernández, a cargo de la supervisión de salud adolescente, destacó la importancia de la iniciativa: “Las jóvenes pueden acceder de manera confidencial y segura a consejerías y métodos anticonceptivos, fomentando la salud integral”.