El IPS informó cómo será la atención durante el feriado del 10 de octubre

Plaza Gurruchaga se tiñó de rosa: mamografías y Pap gratuitos
El camión oncológico recibió a mujeres sin turno previo mientras un stand de salud adolescente brindó métodos anticonceptivos y asesoría integral.
El Instituto Provincial de Salud de Salta comunicó cómo será la modalidad de atención este viernes 10 de octubre, feriado trasladado por disposición nacional.Salud09/10/2025Ivana Chañi
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que este viernes 10 de octubre permanecerá cerrado por el feriado nacional, con excepción de la Farmacia de avenida Belgrano 944, que atenderá solo urgencias de 9 a 14. Además, habrá auditoría médica online de 8 a 18 horas.
La aclaración responde a la resolución 139/2025 del Gobierno Nacional, publicada en el Boletín Oficial, que trasladó el feriado del 12 de octubre al viernes 10.
Desde el organismo recordaron que, ante urgencias o emergencias, los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, disponible las 24 horas a través del 0800-777-4777 o las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115.
Por otra parte, se recordó que la Credencial Digital puede descargarse desde Play Store o Apple Store, y que las consultas sobre este servicio se reciben vía WhatsApp al 3874060106. Quienes aún posean bonos de consulta en papel podrán utilizarlos hasta el 31 de diciembre de 2025.
El Centro Regional de Hemoterapia realizará una colecta de sangre este jueves 9 de octubre en General Güemes. Las donaciones se recibirán en el móvil apostado en la plaza central, de 8:30 a 13:00 horas.
La variante XFG del COVID-19, apodada "Frankenstein", ha incrementado su presencia en Argentina, representando ya el 30% de los casos detectados en el monitoreo oficial entre julio y septiembre.
El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, advirtió que la crisis económica provocó la pérdida de coberturas y encareció los tratamientos.
El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, aseguró que aumentan los casos de depresión, ansiedad, angustia y consumo problemático en Salta. Atribuyó el incremento al impacto de la crisis económica y social.
Salta creó una residencia provincial para sostener la formación de profesionales, tras el retiro del 60% de los fondos nacionales destinados a salud pública. Las consultas por atención psicológica crecieron un 50% en un año.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.