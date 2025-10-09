Efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un joven de 21 años, con domicilio en Tartagal, por amenazar y agredir verbalmente con un arma blanca a un periodista mientras este realizaba una entrevista televisiva.
Detectaron puntas, celulares y droga en dependencias carcelarias
Se detectaron en el marco de los procedimientos de control preventivo que se realizan en las diferentes dependencias carcelarias. Se trabajó con el área de canes adiestrados del SPPS y paletas detectoras de metales.Policiales09/10/2025
En el marco del trabajo diario de seguridad penitenciaria que realiza el Grupo Especial de la División de Registro y Requisa del Servicio Penitenciario de la Provincia, en la última semana se detectaron e incautaron droga y elementos prohibidos ocultos en pabellones, celdas, baños, patio entre otros lugares intramuros.
El trabajo preventivo se llevó a cabo en las distintas dependencias carcelarias. Se secuestraron 18 envoltorios de droga, 18 celulares con accesorios, cables y 11 puntas.
Hubo intervenciones con el área de canes adiestrados del SPPS. También se trabajó con paletas detectoras de metales. En cuanto a los casos por detección de droga se dio intervención a la Policía de Salta y a las Fiscalías correspondientes.
Cabe destacar que el SPPS diariamente trabaja con unidades especiales en la detección e incautación de todo tipo de elemento o sustancias que puedan ser utilizados para dañar la integridad física o psíquica de las personas o todo lo que pueda alterar la conducta de la población penal. El objetivo es afianzar la seguridad de las personas privada de la libertad, del personal penitenciario y de los visitantes.
En este sentido, el Servicio Penitenciario de Salta recuerda a las personas que ingresan a los penales familiares, visitas en general que existen normas concretas sobre la prohibición del ingreso de determinados elementos, sustancia o alimentos. La Institución solicita a la población que atienda las indicaciones del puesto de control y consulte la lista oficial de objetos permitidos para evitar inconvenientes y colaborar con las medidas de seguridad.
La intervención fue en las calles Pellegrini y Caseros ante una alerta ciudadana. Fue asistida en la vía pública por efectivos de la Subcomisaría La Caldera. La mujer y el bebé se encuentran en buen estado de salud.
La joven de 22 años se encontraba desaparecida desde el pasado viernes, cuando dejó su casa en el auto familiar. El vehículo fue hallado abandonado.
“Persecuciones cinematográficas” sacuden Orán por contrabando de cigarrillos y coca
Efectivos de Gendarmería protagonizaron dos operativos durante el fin de semana y la noche del lunes, secuestrando más de 11 mil atados de cigarrillos y 157 kilos de hojas de coca.
La Policía de Salta clausuró anoche dos eventos sin autorización en Capital (barrio La Ciénaga) y en la localidad de El Galpón, tras la alerta de vecinos.
La Dirección General de Investigaciones detuvo a un hombre de 29 años y una mujer de 27 en Capital, vinculados a una causa por estafa a tres locales comerciales.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
El Concejo Deliberante ratificó el convenio entre la Ciudad y AMT por el que delega al organismo provincial la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.
Emiliano Estrada apuntado en el Congreso: el miércoles definirán el pedido de desafueroPolítica09/10/2025
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.