El Senado de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé prorrogar por un año la suspensión de los desalojos de pequeños productores. La ley original data del año 2010, según se informó.
Registraron un incendio forestal en el Cerro Elefante de San Lorenzo
El foco ígneo se registra en el sector oeste del Cerro Elefante. Trabajan en el sofocamiento Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios con distintos recursos operativos.Salta09/10/2025
El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, sobrevoló esta tarde el incendio forestal registrado en el Cerro Elefante, en la localidad de San Lorenzo, a fin de relevar la zona afectada y coordinar las acciones de sofocamiento. Se contó con la colaboración del AeroClub.
Trabajan en la contención del foco ígneo Bomberos de la Policía y el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, con los distintos recursos operativos desplegados en zonas de difícil acceso.
El incendio se encuentra en zona de serranías alejado del sector urbano.
Este viernes, por ser feriado nacional, los colectivos funcionarán con frecuencia de domingoSalta09/10/2025
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.
Emergencias, sepelios y recolección de residuos operarán normalmente, mientras que oficinas y museos cierran hasta el lunes.
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. El Centro Regional de Hemoterapia recibirá a donantes en el horario de 7 a 12.
Médicos del SAMEC niegan cobrar millones: “Nos pagan $15 mil la hora”
“Más que cuatro millones por cabeza, nosotros percibimos 15 mil pesos por hora de guardia, y estas horas son para estar listos ante cualquier emergencia”, aseguró el Dr. Eduardo Marchetti.
La actividad se desarrollará en la Plaza Gurruchaga con propuestas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
El Concejo Deliberante ratificó el convenio entre la Ciudad y AMT por el que delega al organismo provincial la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.
Emiliano Estrada apuntado en el Congreso: el miércoles definirán el pedido de desafueroPolítica09/10/2025
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.