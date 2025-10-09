Médicos del SAMEC niegan cobrar millones: “Nos pagan $15 mil la hora”

Profesionales de SAMEC realizaron este miercoles una manifestación frente al monumento a Martín Miguel de Güemes en Salta para expresar su rechazo a las declaraciones del ministro de Salud provincial, Dr. Mangione, sobre los pagos a médicos por los vuelos sanitarios.

Por Aries, el Dr. Eduardo Marchetti, médico de planta y miembro del equipo de aeroevacuadores, explicó que las cifras comunicadas por el funcionario no reflejan la realidad. “Más que cuatro millones por cabeza, como dijo el ministro, nosotros percibimos 15 mil pesos por hora de guardia, y estas horas son para estar listos ante cualquier emergencia, no solo cuando se realiza un vuelo sanitario”, aseguró.

Marchetti detalló que el pago cubre la disposición y la preparación del personal, comparándolo con la guardia de un cirujano: “Es como decirle a un cirujano que solo se le paga por la cirugía, no por estar disponible para intervenir cuando sea necesario”, afirmó. Además, aclaró que los médicos no son tratados como tripulantes y que no reciben viáticos adicionales, a pesar de la responsabilidad que implica cada traslado.

Los profesionales solicitaron una reunión con el ministro para aclarar el estatuto que regula sus horarios y funciones, y para explicar la labor crítica que cumplen en el sistema de aeroevacuación de la provincia, considerado uno de los más eficientes del país por su equipamiento y personal capacitado.

“Lo que buscamos es diálogo y comprensión de nuestra función, no confrontación. Queremos que el ministro y la dirección vean que su percepción sobre nuestro trabajo está equivocada”, señaló Marchetti.