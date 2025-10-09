Buscan prorrogar hasta 2026 la suspensión de desalojos de pequeños productores

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé prorrogar por un año más la suspensión de desalojos de pequeños productores.

“El proyecto surge de la preocupación permanente de senadores y senadoras de Rivadavia, San Martín, Anta, entre otros departamentos”, explicó el representante de La Caldera – Miguel Calabró – el momento de informar sobre la iniciativa.

Informó que la ley original data del año 2010 y que esta reconocía la identidad cultural de los pequeños productores y sus familias que están viviendo en el campo, y que, por algunas circunstancias, no tienen escrituras de sus tierras.

Señaló el senador que se trata de familias con una economía de subsistencia, que no pueden incluso acceder a créditos y, consecuentemente, invertir en sus terrenos, “más sabiendo que en cualquier momento viene un juez y los desaloja”.

“Tenemos que aspirar a que los ciudadanos tengan igualdad de condiciones ante la ley. Hay gente que tiene a sus ancestros enterrados en sus tierras. Ahora, la tierra comenzó a valer y hay gente que compró tierras para explotar, pero, cuando fue a tomar posesión de ellas, se dieron con que estaban habitadas”, relató Calabró, y advirtió que algunas negociaciones entre partes llegaron a buen destino, mientras que otros titulares aun no cuentan con sus escrituras.

Destacó, finalmente, el trabajo de la Unidad Ejecutora que trabaja en la regularización de las tierras y, en este sentido, instó a los productores que aun hoy miran con desconfianza al organismo a realizar los trámites para avanzar en la tarea.

El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.