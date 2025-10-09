Buscan prorrogar hasta 2026 la suspensión de desalojos de pequeños productores

El foco ígneo se registra en el sector oeste del Cerro Elefante. Trabajan en el sofocamiento Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios con distintos recursos operativos.
El Senado de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé prorrogar por un año la suspensión de los desalojos de pequeños productores. La ley original data del año 2010, según se informó.Salta09/10/2025
En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé prorrogar por un año más la suspensión de desalojos de pequeños productores.
“El proyecto surge de la preocupación permanente de senadores y senadoras de Rivadavia, San Martín, Anta, entre otros departamentos”, explicó el representante de La Caldera – Miguel Calabró – el momento de informar sobre la iniciativa.
Informó que la ley original data del año 2010 y que esta reconocía la identidad cultural de los pequeños productores y sus familias que están viviendo en el campo, y que, por algunas circunstancias, no tienen escrituras de sus tierras.
Señaló el senador que se trata de familias con una economía de subsistencia, que no pueden incluso acceder a créditos y, consecuentemente, invertir en sus terrenos, “más sabiendo que en cualquier momento viene un juez y los desaloja”.
“Tenemos que aspirar a que los ciudadanos tengan igualdad de condiciones ante la ley. Hay gente que tiene a sus ancestros enterrados en sus tierras. Ahora, la tierra comenzó a valer y hay gente que compró tierras para explotar, pero, cuando fue a tomar posesión de ellas, se dieron con que estaban habitadas”, relató Calabró, y advirtió que algunas negociaciones entre partes llegaron a buen destino, mientras que otros titulares aun no cuentan con sus escrituras.
Destacó, finalmente, el trabajo de la Unidad Ejecutora que trabaja en la regularización de las tierras y, en este sentido, instó a los productores que aun hoy miran con desconfianza al organismo a realizar los trámites para avanzar en la tarea.
El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.
“Más que cuatro millones por cabeza, nosotros percibimos 15 mil pesos por hora de guardia, y estas horas son para estar listos ante cualquier emergencia”, aseguró el Dr. Eduardo Marchetti.
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
El Concejo Deliberante ratificó el convenio entre la Ciudad y AMT por el que delega al organismo provincial la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.