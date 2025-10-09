La Justicia realizó un operativo en la casa y oficinas de José Luis Espert

La justicia federal realizó un operativo esta mañana en la casa del diputado José Luis Espert en Beccar, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, por el dinero que recibió del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por Estados Unidos de crímenes ligados al narcotráfico.

Anoche, con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, los diputados aprobaron en el recinto la autorización que les había pedido por la tarde el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para avanzar con medidas de prueba contra Espert que requerían permiso por sus fueros.

El requerimiento se mantiene en secreto -los diputados dieron su autorización sin abrir el debate sobre el contenido-, pero LA NACION supo que es muy amplio. Incluye medidas en la casa del legislador, sus oficinas y sobre sus teléfonos, dijeron fuentes que conocen su contenido.

El despacho de José Luis Espert en la Cámara de Diputados fue franjado anoche y así amaneció esta mañana, a la espera de que la Justicia se presentara a buscar las pruebas ordenadas en la causa.

Pasadas las 11, la Dirección de Seguridad de Diputados trabajaba en las oficinas de Espert y despejó el pasillo -del anexo B, frente al Palacio- para que la Justicia actuara. Cerca de las 11:30 ingresaron los enviados de los tribunales acompañados por personal legislativo.

Con información de Clarín