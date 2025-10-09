La Justicia realizó un operativo en la casa y oficinas de José Luis Espert

Un joven universitario de 28 años fue denunciado e imputado por grooming luego de que la madre de un niño de 12 años descubriera que mantenía con su hijo conversaciones de tono sexual a través de un perfil falso de mujer en Instagram.
Por orden del juez Lino Mirabelli, se llevaron adelante medidas de prueba en el marco de la causa por presunto lavado de dinero ligado al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en EEUU.Judiciales09/10/2025
La justicia federal realizó un operativo esta mañana en la casa del diputado José Luis Espert en Beccar, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, por el dinero que recibió del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por Estados Unidos de crímenes ligados al narcotráfico.
Anoche, con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, los diputados aprobaron en el recinto la autorización que les había pedido por la tarde el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para avanzar con medidas de prueba contra Espert que requerían permiso por sus fueros.
El requerimiento se mantiene en secreto -los diputados dieron su autorización sin abrir el debate sobre el contenido-, pero LA NACION supo que es muy amplio. Incluye medidas en la casa del legislador, sus oficinas y sobre sus teléfonos, dijeron fuentes que conocen su contenido.
El despacho de José Luis Espert en la Cámara de Diputados fue franjado anoche y así amaneció esta mañana, a la espera de que la Justicia se presentara a buscar las pruebas ordenadas en la causa.
Pasadas las 11, la Dirección de Seguridad de Diputados trabajaba en las oficinas de Espert y despejó el pasillo -del anexo B, frente al Palacio- para que la Justicia actuara. Cerca de las 11:30 ingresaron los enviados de los tribunales acompañados por personal legislativo.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El jefe comunal de Pichanal está acusado de ser autor de diversos delitos junto con otras ocho personas.
La Libertad Avanza apeló la decisión de Ramos Padilla y resuelve la Cámara electoralJudiciales09/10/2025
El juez le negó el primer lugar en la boleta electoral para diputados bonaerenses a Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert.
La Justicia ordenó una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Amad apuntó contra Estrada: “Se ampara en privilegios inadmisibles”
El fiscal federal explicó que la Cámara Federal ratificó la medida y que la causa seguirá su curso en la Casación Penal pese a los recursos de la defensa del diputado salteño.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.