Corrupción en Discapacidad: Justicia realiza allanamientos en CABA

Una serie de allanamientos se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y los mismos están relacionados con la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los procedimientos se están realizando, pero no se brindó aún información acerca de dónde se hacen los mismos.

Con información de Noticias Argentinas