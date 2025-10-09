Un joven universitario de 28 años fue denunciado e imputado por grooming luego de que la madre de un niño de 12 años descubriera que mantenía con su hijo conversaciones de tono sexual a través de un perfil falso de mujer en Instagram.
Se suspendió el juicio contra el intendente Julio Jalit
El jefe comunal de Pichanal está acusado de ser autor de diversos delitos junto con otras ocho personas.Judiciales09/10/2025
El juicio oral contra el intendente de Pichanal, Julio Jalit, fue suspendido luego de que las defensas técnicas de algunos de los acusados hayan realizado diversos planteos, los cuales provocaron que los jueces dictaminen la anulación del debate.
Los magistrados Aldo Primucci, Norma Roxana Palomo y María Laura Toledo Zamora, determinaron hacer lugar a los recursos de casación planteados por las defensas técnicas de tres de los acusados contra una resolución y de este modo suspendieron el juicio.
Según se supo, las audiencias de debate estaba fijadas para los días 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 25 de noviembre en el Tribunal de la Sala I de Juicio.
El actual intendente iba a ser juzgado como autor de los delitos de estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; peculado de servicios; utilización y transporte de residuos peligrosos y domiciliarios que envenenaren, adulteraren o contaminaren de un modo peligroso para la salud, el agua, la atmósfera y el suelo o el ambiente en general.
Además, también por fraude a la administración pública por administración fraudulenta; omisión maliciosa de presentar y por falsear datos en las declaraciones juradas patrimoniales; y enriquecimiento ilícito, en concurso real, junto a otras ocho personas.
Entre los otros acusados se encuentran Sergio Daniel Castillo Jalit; Sergio Castillo; Leonardo Darío Macaron; Lilia Amanda Klarmann; Luis Enrique Juárez; Renzo Reinaldo Ruiz acusados del delito de estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta en grado de participes necesarios, y Ricardo Enrique Murua lo fue en calidad de coautor.
Cesar Gómez se encuentra señalado, en calidad de partícipe necesario, del delito de peculado de servicios y estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta e infiel.
Jalit también estuvo a cargo de la intendencia de Pichanal durante cuatro períodos entre el 2003 y el 2019.
Con información de Noticias Argentinas
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Por orden del juez Lino Mirabelli, se llevaron adelante medidas de prueba en el marco de la causa por presunto lavado de dinero ligado al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en EEUU.
La Libertad Avanza apeló la decisión de Ramos Padilla y resuelve la Cámara electoralJudiciales09/10/2025
El juez le negó el primer lugar en la boleta electoral para diputados bonaerenses a Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert.
La Justicia ordenó una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Amad apuntó contra Estrada: “Se ampara en privilegios inadmisibles”
El fiscal federal explicó que la Cámara Federal ratificó la medida y que la causa seguirá su curso en la Casación Penal pese a los recursos de la defensa del diputado salteño.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.