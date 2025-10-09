La Justicia ordenó una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La Libertad Avanza apeló la decisión de Ramos Padilla y resuelve la Cámara electoral
El juez le negó el primer lugar en la boleta electoral para diputados bonaerenses a Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert.Judiciales09/10/2025
Los apoderados de La Libertad Avanza apelaron hoy la decisión del juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que el miércoles le negó el primer lugar en la boleta electoral para diputados bonaerenses a Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert.
El magistrado ya concedió la apelación por lo cual el tema será revisado por la máxima autoridad electoral del país, informaron fuentes judiciales.
En el escrito se consideró "extremadamente arbitrario" lo resuelto por Ramos Padilla y se advirtió que la sentencia "genera un profundo daño al sistema electoral".
"Se incurre en una flagrante violación a los derechos políticos y electorales de los ciudadanos", agregó el escrito en relación a que tras la renuncia de José Luis Espert jaqueado por denuncias de vínculos con un narcotraficante no se acepta que Diego Santilli ocupe el primer lugar en la boleta de candidatos a diputados para las elecciones del 26 de octubre.
Además, se advierte que Ramos Padilla "abandona el texto de la norma la cual establece un mecanismo constitucional, claro y coherente para determinar los reemplazos de los candidatos a diputados, para fijar como regla una interpretación forzada y arbitraria de un juez".
Con información de Noticias Argentinas
Amad apuntó contra Estrada: “Se ampara en privilegios inadmisibles”
El fiscal federal explicó que la Cámara Federal ratificó la medida y que la causa seguirá su curso en la Casación Penal pese a los recursos de la defensa del diputado salteño.
Red narcocriminal en Villa Las Rosas: Reprograman al 15 de octubre la lectura del veredicto del juicioJudiciales09/10/2025
La Justicia reprogramó para el miércoles 15 de octubre la lectura del veredicto del juicio seguido contra veinte personas acusadas de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. Estaba prevista para hoy, jueves.
Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de CFKJudiciales08/10/2025
Los “copitos” fueron recibieron penas a 10 y 8 años respectivamente. El Tribunal Oral N° 6 absolvió a Nicolás Carrizo, el tercer acusado. Los fundamentos se conocerán el 9 de diciembre.
Caso $LIBRA: la fiscalía ordenó analizar las comunicaciones de Milei, su hermana y otros acusadosJudiciales08/10/2025
Taiano pidió rastrear mensajes, fotos y documentos que puedan haber intercambiado el Presidente y su hermana con Davis, Novelli y Terrones Godoy.
Condenan a exfuncionarias de Mimessi por exigir dinero a beneficiarias del Plan AcompañarJudiciales08/10/2025
Dos exfuncionarias de la Municipalidad de Tartagal, incluida la exdirectora de Asuntos de la Mujer, fueron condenadas a 2 años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de concusión agravada.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
Inversión minera: Potasio y Litio de Argentina impulsa desarrollo en Los Andes
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.