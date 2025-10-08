Instan al Congreso a “juzgar la falta de ética” de Espert

La reforma establece cambios en la vigencia, plazos y el recorrido parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. Fueron 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. A pesar de no tener costo fiscal, Milei confirmó que será vetada.
Después de cinco horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones.
En diálogo con Aries, el diputado nacional Eduardo Valdés (UxP) calificó de “muy importante” el tratamiento y a probación de la reforma considerando que “significa recuperar la soberanía legislativa”.
“No se puede tergiversar los Decretos de Necesidad y Urgencia como lo ha hecho el presidente Milei, no se puede hacer un DNU por más de una materia”, expresó.
En esa línea resaltó que el espíritu del sistema aprobado en la Constitución del ’94 “era una limitación al príncipe, al régimen presidencialista, no para que supla al parlamento”.
Consultado sobre el pedido de licencia de su par, José Luis Espert, Valdés señaló que “se ve que ya sabía que la Justicia había encontrado el documento que tenía firmado con el narco Fred Machado”, y consideró que el “parlamento tiene que seguir los trámites para juzgar su conducta”.
“Si hubiera renunciado creo que nos privaría de juzgar esa falta de ética que ha tenido el diputado. Los hechos que han acontecido en el día de hoy superan la imaginación de uno, todo esto era verdad, para que no diga más que es una maquinación del kirchnerismo”, manifestó.
Además arremetió contra la Justicia argentina. “Lo lamentable es que la justicia de EEUU tuvo que decir que lo extraditen y que el máxima órgano judicial argentino, la Corte Suprema de Justicia, lo cajoneó durante tres años y cuatro meses al expediente”.
