Se proyecta en Salta “La raíz del olvido”, un film sobre palestinos en Cuba

El cineasta salteño José María Martinelli coordinará este lunes 6 de octubre, a las 20 horas, la presentación del documental “La raíz del olvido” en el Centro Cultural Holver Martínez Borelli, ubicado en Alvarado 551, en el marco del Octubre Cultural. La actividad es con entrada libre y gratuita.

En declaraciones a Qué Domingo, por Aries, Martinelli explicó que se trata de “un cortometraje de 50 minutos que narra la historia de cuatro personas palestinas que viven en Cuba”. Algunas de ellas llegaron como refugiadas y otras con becas de estudio, principalmente en medicina. “Son jóvenes que cuentan cómo sus familias les piden que no regresen a Palestina, que terminen sus estudios porque eso es lo mejor que pueden hacer por su pueblo”, relató.

El realizador explicó que la película “es un disparador para reflexionar sobre la situación que vive hoy el pueblo palestino” y que tras la proyección se abrirá un espacio de intercambio con el público. “Hay organizaciones en todo el mundo que denuncian que lo que ocurre en Palestina constituye un genocidio en manos del Estado de Israel”, señaló.

Martinelli forma parte de la Asociación de Documentalistas Argentinos, entidad que impulsa la muestra audiovisual. “La raíz del olvido” será el primer título de una serie de proyecciones que se realizarán todos los lunes de octubre, en el marco del ciclo “Octubre Cultural” que celebra el Centro Cultural Holberg Borelli.

“El objetivo es generar un espacio de encuentro, reflexión y difusión de documentales argentinos comprometidos con las realidades sociales y humanas”, destacó el cineasta.

La invitación está abierta al público en general y no requiere inscripción previa. Quienes asistan podrán ingresar por calle Alvarado 551 y disfrutar de una propuesta cultural gratuita en pleno centro de la ciudad de Salta.