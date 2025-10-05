En la Argentina, la última firma para concretar una extradición depende del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente Javier Milei. Una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorice la entrega del acusado.
Sáenz: "Necesitamos legisladores que peleen por los intereses de los salteños"
En un encuentro con vecinos en Parque de la Familia, el gobernador Gustavo Sáenz insistió en la necesidad de contar con legisladores que defiendan los intereses de Salta frente al poder central.Política05/10/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó una visita al Parque de la Familia, en la zona sudeste de la capital, donde mantuvo un encuentro con vecinos. Durante la actividad, reclamó el acompañamiento de la ciudadanía para elegir representantes que prioricen a la provincia en el Congreso de la Nación.
"Necesitamos legisladores nacionales que levanten la voz y peleen por los intereses de los salteños. Primero Salta. Primero los salteños", afirmó en su discurso, que fue difundido en redes sociales junto a un video del encuentro.
Sáenz cuestionó la centralidad de la política nacional y advirtió: "Lamentablemente vivimos en un país que creen que Argentina empieza y termina en Buenos Aires". En ese marco, subrayó: "No está Milei en la lista, no está Cristina en la lista. Se eligen los representantes de Salta".
El mandatario remarcó que su compromiso es con la provincia y expresó: "Primero soy salteño, antes que nada soy salteño". También recordó la figura del general Martín Miguel de Güemes, a quien definió como un héroe que esperó siglos para ser reconocido por el poder central, y sostuvo que la lucha del norte por una patria justa continúa vigente.
Finalmente, Sáenz convocó a la unidad y al respaldo popular: "Yo voy a hacer historia y si es necesario voy a ir a Buenos Aires a pelear por los recursos que le corresponden a los salteños. Les pido que me acompañen, no me dejen solo".
Necesitamos legisladores nacionales que levanten la voz y peleen por los intereses de los salteños.— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 5, 2025
Primero Salta.
Primero los salteños.
♥️🖤♥️ pic.twitter.com/yRfPyL84x9
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al candidato a diputado José Luis Espert y elogió sus explicaciones por los presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado.
Acorralado, el candidato se derrumbó. Acusó al dirigente de hacer un “estrago” con su familia y su nombre. “Adentro estoy muy golpeado”, confesó.
El diputado José Luis Espert reconoció haber estado en la casa del presunto narcotraficante Fred Machado y declaró que el video en la pileta de Viedma es "muy probable" que sea auténtico.
Macri confía en una nueva etapa de cambios tras las elecciones
Mauricio Macri destacó en X que la reunión en Olivos fue “muy buena” y confió en que, tras las elecciones del 26 de octubre, se inicie una etapa de reformas estructurales y unidad opositora.
Cristina Kirchner recibió al escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II en San José 1111
Cristina Kirchner publicó en X su encuentro con el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, a quien agradeció por su visita y solidaridad.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
¿Cómo viene la extradición?": el insólito error de Bullrich que reveló su seguimiento del caso MachadoPolítica04/10/2025
Un insólito blooper de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló su seguimiento directo del caso del presunto narcotraficante Federico Machado, que salpica a José Luis Espert.
Privatización de rutas: el Gobierno define el destino del primer corredor vial del MercosurArgentina04/10/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el próximo jueves el Gobierno realizará la apertura de sobres para definir qué empresa se quedará con el primer corredor vial del Mercosur.
Según la última información oficial, más de siete millones de personas forman parte de este universo de beneficiarios y podrán aprovechar los distintos mecanismos en todo el país.