Sáenz: "Necesitamos legisladores que peleen por los intereses de los salteños"

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó una visita al Parque de la Familia, en la zona sudeste de la capital, donde mantuvo un encuentro con vecinos. Durante la actividad, reclamó el acompañamiento de la ciudadanía para elegir representantes que prioricen a la provincia en el Congreso de la Nación.

"Necesitamos legisladores nacionales que levanten la voz y peleen por los intereses de los salteños. Primero Salta. Primero los salteños", afirmó en su discurso, que fue difundido en redes sociales junto a un video del encuentro.

Sáenz cuestionó la centralidad de la política nacional y advirtió: "Lamentablemente vivimos en un país que creen que Argentina empieza y termina en Buenos Aires". En ese marco, subrayó: "No está Milei en la lista, no está Cristina en la lista. Se eligen los representantes de Salta".

El mandatario remarcó que su compromiso es con la provincia y expresó: "Primero soy salteño, antes que nada soy salteño". También recordó la figura del general Martín Miguel de Güemes, a quien definió como un héroe que esperó siglos para ser reconocido por el poder central, y sostuvo que la lucha del norte por una patria justa continúa vigente.

Finalmente, Sáenz convocó a la unidad y al respaldo popular: "Yo voy a hacer historia y si es necesario voy a ir a Buenos Aires a pelear por los recursos que le corresponden a los salteños. Les pido que me acompañen, no me dejen solo".