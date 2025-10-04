Macri confía en una nueva etapa de cambios tras las elecciones

El expresidente Mauricio Macri volvió a expresarse en redes sociales y dejó un mensaje político con tono de expectativa hacia el futuro inmediato. En una publicación realizada en su cuenta de X, sostuvo que la reunión de ayer con Javier Milei en la Quinta de Olivos “fue muy buena” y señaló que, tras las elecciones del 26 de octubre, espera una nueva etapa de cambios estructurales en el país.

“Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, escribió el exmandatario, quien también llamó a la unidad de quienes promueven un cambio político.

Macri consideró que el Congreso debe ser el ámbito donde se impulsen las transformaciones necesarias para el desarrollo. “Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”, expresó.

El líder del PRO remarcó además que la Argentina tiene un enorme potencial de progreso y crecimiento, pero advirtió que para concretarlo se necesitan “cambios importantes y compromiso con una agenda real y metas a cumplir”.