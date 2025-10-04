Manes denunció un acuerdo entre La Cámpora y Milei

El candidato a senador nacional sostuvo que el kirchnerismo prefiere que gane Milei para ellos intentar "enamorar" a la sociedad en 2031, y aseguró que su candidatura busca representar a la sociedad "derrotada".

Política04/10/2025

Teatro-Facundo-Manes

El candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires del espacio Para Adelante, Facundo Manes, denunció un pacto entre el gobierno del presidente Javier Milei y el diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora.

"Nuestra idea es que el tercer senador no puede ser de La Cámpora, no puede ser de Máximo Kirchner porque hay un pacto con el Gobierno. Ellos no pueden enamorar una sociedad del 2027 y prefieren que gane Milei para ellos intentar enamorar en 2031", dijo en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

720Itai Hagman: “Nunca se vio un gobierno tan corrupto como el de Milei”

Manes sostiene que su candidatura busca "representar a esa sociedad que hoy está derrotada, que no tiene esperanza y le decimos que hay esperanza". "La Argentina es un paciente que está mal, pero no ha recibido el tratamiento adecuado, por lo cual yo soy optimista que podemos salir adelante", reflexionó.

Además, criticó las "intensidades" de ambos proyectos políticos: "Estuvieron 16 años gobernando y nos dejaron caos, inflación, pobreza. Del otro lado, en el Congreso observé en los últimos dos años una indignidad total 'porque conviene ahora'. Intensidad es tener convicciones, es tener una idea de país que no la tiene Milei ni el kirchnerismo".

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-10-03 at 20.27.43

Candidatos al Senado participarán de "Salta Debate"

Política03/10/2025

La iniciativa fue impulsada por el Instituto de Educación Superior Belgrano, tendrá lugar el lunes 6 de octubre y se transmitirá en vivo. Siete confirmaron asistencia: Royón, Urtubey, Iglesias, Gil, Del Pla, Togniolini y Vila. Mientras que “por tema de agenda” no asistirían Orozco, ni Leavy.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail