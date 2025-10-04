La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo martes 8 de octubre a pedido de la oposición, que incluye ítems de alto voltaje político.
Manes denunció un acuerdo entre La Cámpora y Milei
El candidato a senador nacional sostuvo que el kirchnerismo prefiere que gane Milei para ellos intentar "enamorar" a la sociedad en 2031, y aseguró que su candidatura busca representar a la sociedad "derrotada".Política04/10/2025
El candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires del espacio Para Adelante, Facundo Manes, denunció un pacto entre el gobierno del presidente Javier Milei y el diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora.
"Nuestra idea es que el tercer senador no puede ser de La Cámpora, no puede ser de Máximo Kirchner porque hay un pacto con el Gobierno. Ellos no pueden enamorar una sociedad del 2027 y prefieren que gane Milei para ellos intentar enamorar en 2031", dijo en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.
Manes sostiene que su candidatura busca "representar a esa sociedad que hoy está derrotada, que no tiene esperanza y le decimos que hay esperanza". "La Argentina es un paciente que está mal, pero no ha recibido el tratamiento adecuado, por lo cual yo soy optimista que podemos salir adelante", reflexionó.
Además, criticó las "intensidades" de ambos proyectos políticos: "Estuvieron 16 años gobernando y nos dejaron caos, inflación, pobreza. Del otro lado, en el Congreso observé en los últimos dos años una indignidad total 'porque conviene ahora'. Intensidad es tener convicciones, es tener una idea de país que no la tiene Milei ni el kirchnerismo".
Con información de Noticias Argentinas
El presidente Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para respaldar las listas de La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones, en medio de la tensión generada por el escándalo de José Luis Espert.
El exministro de la Corte Suprema lo acusó también de utilizar el término “zaffaronismo” como una maniobra para desviar la atención de sus problemas.
El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la Ciudad compartió sus reflexiones sobre la administración libertaria y los recientes escándalos que la involucran.
La iniciativa fue impulsada por el Instituto de Educación Superior Belgrano, tendrá lugar el lunes 6 de octubre y se transmitirá en vivo. Siete confirmaron asistencia: Royón, Urtubey, Iglesias, Gil, Del Pla, Togniolini y Vila. Mientras que “por tema de agenda” no asistirían Orozco, ni Leavy.
Milei y Macri tuvieron un encuentro orientado a recomponer el vínculo político, que también contó con la presencia del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30 horas.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.