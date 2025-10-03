El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció la detección de al menos cinco aviones de combate estadounidenses sobrevolando cerca de sus fronteras y advirtió que es una "gran amenaza".
Hamas aceptó liberar a los rehenes, pero pidió negociar otras condiciones de la propuesta de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que antes del domingo la organización palestina debería aceptar su plan de cese al fuego en Gaza.El Mundo03/10/2025
En sus últimas declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente, Trump había afirmado que antes del domingo se debía llegar a un acuerdo para la paz.
La organización palestina emitió un comunicado donde respondía al planteo del mandatario y le agradecía por sus esfuerzos para detener la guerra en Gaza.
Asimismo, indicaron “su disposición a liberar a todos los prisioneros de la ocupación – vivos y en cuerpos –“.
La policía de Gran Bretaña generó estupor al admitir que mató de un tiro a una de las víctimas del reciente ataque a una sinagoga en Mánchester. El atacante, identificado como Jihad Al-Shamie, no portaba armas de fuego y solo utilizó un automóvil y un cuchillo.
El joven de 23 años se precipitó cuando realizaba una ascensión en solitario con cuerda en la emblemática pared de granito El Capitan, a unos 730 metros de altura
Lucha contra el dengue: Brasil estrena fábrica de mosquitos genéticamente modificadosEl Mundo03/10/2025
Brasil inauguró una fábrica dedicada a producir mosquitos genéticamente modificados, un proyecto de la empresa británica Oxitec para combatir la epidemia de dengue.
La droga estaba lista para ser distribuida en la Región Metropolitana y fue hallada gracias al perro detector “Kobu”.
La Corte Suprema de Brasil analizará el pedido del expresidente para permitir comunicaciones telefónicas con sus abogados durante la prisión domiciliaria.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Una transferencia destinada a Espert figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of AmericaPolítica02/10/2025
El documento se incorporó como evidencia judicial y resultó clave en el juicio que terminó con la condena de la socia de Fred Machado en Texas; incluye detalles del envío por US$200.000 para el diputado de LLA.
El exfiscal de la Corte cuestionó la influencia de Karina en la gestión presidencial y puso en duda la falta de alternativas políticas sólidas en el país.