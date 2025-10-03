Hamas aceptó liberar a los rehenes, pero pidió negociar otras condiciones de la propuesta de Trump

En sus últimas declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente, Trump había afirmado que antes del domingo se debía llegar a un acuerdo para la paz.

La organización palestina emitió un comunicado donde respondía al planteo del mandatario y le agradecía por sus esfuerzos para detener la guerra en Gaza.

Asimismo, indicaron “su disposición a liberar a todos los prisioneros de la ocupación – vivos y en cuerpos –“.

TN