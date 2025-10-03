La policía de Gran Bretaña generó estupor al admitir que mató de un tiro a una de las víctimas del reciente ataque a una sinagoga en Mánchester. El atacante, identificado como Jihad Al-Shamie, no portaba armas de fuego y solo utilizó un automóvil y un cuchillo.
Venezuela denunció la presencia de aviones de EEUU cerca de su frontera
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció la detección de al menos cinco aviones de combate estadounidenses sobrevolando cerca de sus fronteras y advirtió que es una "gran amenaza".El Mundo03/10/2025
Se trata de un nuevo capítulo en la escalada diplomática entre ambos países, que comenzó cuando Donald Trump abrió una cruzada antidrogas en el Caribe y acusó al presidente Nicolás Maduro de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.
"No cometan el error de agredir militarmente a Venezuela. Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional", advirtió Padrino López y agregó: "Se ha detectado en el sistema integrado de defensa aérea, dentro de la región de Maiquetía, a más de cinco aviones vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35 mil pies".
"Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido acercar a las costas venezolanas", acusó Padrino López.
A su vez, también dijo que nunca vieron "este despliegue de aviones de la clase F-35" y advirtió: "Los estamos viendo, quiero que sepan que eso no nos intimida. La presencia de esos aviones volando en la cercanía de nuestra área de influencia es una grosería, es una provocación, una amenaza contra la seguridad de la nación”.
A partir de esta nueva escalada, el funcionario adelantó que realizarán una “movilización nacional” en caso de ser “agredida” por Estados Unidos.
Por otro lado, se refirió a la medida que promulgó días atrás el gobierno venezolano para ampliar los poderes del mandatario a través de un decreto de “conmoción exterior” que autoriza a las autoridades a tomar el control militar de los servicios públicos y de las instituciones estratégicas, además de facilitar el cierre de las fronteras. Padrino explicó que con esta norma buscan “proteger los intereses económicos, la producción, la vida y la salud” de los ciudadanos. “Para eso son los estados de excepción en revolución, nunca jamás en revolución”, remarcó.
Ámbito
El joven de 23 años se precipitó cuando realizaba una ascensión en solitario con cuerda en la emblemática pared de granito El Capitan, a unos 730 metros de altura
Lucha contra el dengue: Brasil estrena fábrica de mosquitos genéticamente modificadosEl Mundo03/10/2025
Brasil inauguró una fábrica dedicada a producir mosquitos genéticamente modificados, un proyecto de la empresa británica Oxitec para combatir la epidemia de dengue.
La droga estaba lista para ser distribuida en la Región Metropolitana y fue hallada gracias al perro detector “Kobu”.
La Corte Suprema de Brasil analizará el pedido del expresidente para permitir comunicaciones telefónicas con sus abogados durante la prisión domiciliaria.
El canciller egipcio afirma que el grupo terrorista palestino será excluido del plan de paz respaldado por Trump, Netanyahu y países árabes mediadores.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.