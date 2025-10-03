La Corte Suprema de Brasil analizará el pedido del expresidente para permitir comunicaciones telefónicas con sus abogados durante la prisión domiciliaria.
Operativo en Chile: venezolano arrestado con más de 300 kilos de marihuana
La droga estaba lista para ser distribuida en la Región Metropolitana y fue hallada gracias al perro detector “Kobu”.El Mundo03/10/2025
La policía chilena detuvo este martes a un ciudadano venezolano identificado con las iniciales A.J.V.M., de 36 años, quien fue sorprendido manejando un furgón utilitario con 316 kilos de marihuana que iba en camino a la Región Metropolitana para ser comercializada. El sujeto quedó en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes (80 kms al norte de Santiago) mientras dure la investigación.
Su aprehensión se produjo en en la Ruta 5 Norte, frente a la comuna de La Ligua, cuando agentes de OS-7 de Carabineros fiscalizaron un vehículo que se encontraba estacionado a un costado de la vía. Con la ayuda del perro detector de drogas “Kobu”, hallaron rápidamente en su interior 10 sacos que contenían 302 paquetes con un total de 316 kilos y 75 gramos de marihuana prensada, lista para ser “paqueteada” y vendida en el Gran Santiago.
El mayor Hernán Díaz Cortés, subprefecto administrativo de la Prefectura de Aconcagua, informó que la detención se produjo tras “una orden del Ministerio Público de Los Andes, quien en trabajo en conjunto con el personal especializado del OS7 Aconcagua, lograron identificar el modus operandi del individuo que trasladaba la droga desde el norte de nuestro país”.
Prisión preventiva
Según el uniformado, “el día de ayer (martes) a las 5 de tarde aproximadamente, personal especializado del OS-7 fiscaliza un vehículo que transportaba 316 kilos de marihuana prensada, logrando la detención de un individuo adulto de nacionalidad venezolana, e incautando el vehículo y dos teléfonos celulares”.
Debido a la gran cantidad de droga decomisada, el fiscal Ricardo Reinoso Varas pidió en la audiencia de formalización la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado y con los antecedentes a la vista, la jueza Valeria Crosa Chiappe ordenó su ingreso inmediato al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, donde deberá permanecer mientras duren los seis meses para la investigación decretados por la magistrada.
Con información de Infobae
