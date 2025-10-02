Con una fuerte custodia policial, Matías Ozorio es trasladado a la Argentina

La Policía de Perú entregó esta tarde a Matías Agustín Ozorio, mano derecha del narco “Pequeño J”, a agentes de la Policía bonaerense y la Interpol, quienes lo trasladarán a la Argentina en un avión de la Fuerza Aérea. Según reveló el fiscal que investiga el triple crimen de Florencio Varela, el detenido llegará a Buenos Aires cerca de las 23.

Ozorio, de 28 años, llegó al aeropuerto de Lima acompañado de una fuerte custodia policial. Desde el miércoles a la noche, había quedado detenido en la sede de la Dirección Antidrogas junto al principal acusado en la causa, Tony Janzen Valverde Victoriano.

En el aeropuerto de Lima, se presentó el ministro del Interior peruano, Carlos Malaver, junto a agentes de la Policía Nacional para dar una conferencia de prensa sobre la entrega de Ozorio y la inminente extradición de “Pequeño J”.

“Si bien es cierto que no vamos a devolverle la vida a estas tres jóvenes, sí quisiéramos colaborar y dar un pequeño bálsamo a ese gran dolor que deben estar sufriendo los familiares de las víctimas”, expresó el funcionario.

El avión de la Fuerza Aérea, modelo EMBRAER ERJ 140LR con matrícula FAG037, salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia. Antes de aterrizar en el aeropuerto de Lima, realizó un parada en Salta.