Durand firmó la jubilación de Pedro Serrudo
El intendente de la ciudad de Salta anunció que la medida “no es un castigo, ni es contra nadie, sino que es hacer cumplir la ley”. Recordó que Serrudo, de 77 años de edad, llevaba 50 años trabajando en la Municipalidad y más de 30 años como referente gremial.Política02/10/2025
Este jueves, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, anunció la firma de la jubilación de Pedro Serrudo, dirigente de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM).
“Un gremialista con más de 30 años en el gremio, 50 años lleva en la Municipalidad, tiene 77 años de edad. Acabo de firmarle la jubilación. Él no quiere irse, pero acá la ley es igual para todos”, explicó Durand.
En el video publicado en sus redes sociales, el mandatario señaló que la decisión “no es un castigo, no es contra nadie”, si no que “es hacer cumplir la ley”.
“Acá no hay privilegios, nadie es dueño de la Municipalidad, ni de la Ciudad. Somos un gobierno de diálogo, hablamos con todos los sectores, pero cuando hay que tomar decisiones firmes, yo las tomo”, manifestó.
Y agregó: “Vamos hacia una ciudad más eficiente, que avanza y donde todos somos iguales. Nosotros estamos transformando la ciudad y yo te invito a que vos seas parte de esa transformación”.
Francos destacó el respaldo de EE.UU. y dijo que marcará “el nivel de apoyo” a MileiPolítica02/10/2025
El jefe de Gabinete se refirió a los nuevos dichos de Scott Bessent sobre el acuerdo entre el gobierno de Milei y la Casa Blanca.
Sáenz recorrió la Puna y habló del sueño salteño al Pacífico
El gobernador Gustavo Sáenz renovó este jueves su compromiso de avanzar en el proyecto para que Salta logre la salida al Pacífico, en un mensaje difundido en redes sociales.
Bullrich se despega del blindaje de Casa Rosada a Espert: "Tiene que contestar claro"Política02/10/2025
La ministra de Seguridad opinó sobre las primeras declaraciones del candidato a diputado respecto de la denuncia que lo vincula con el empresario acusado de narcotráfico.
Urtubey reivindicó a la CGT: “El sindicalismo es la única herramienta de transformación social en Argentina”Política02/10/2025
En un acto en la sede del PJ, el candidato a senador nacional destacó la unidad de la CGT Salta y aseguró que el movimiento obrero debe volver a ser “la columna vertebral del peronismo”.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La diputada nacional libertaria había dicho que no podría explicarles macroeconomía a los vecinos de la barriada. “Se tiene que lavar la boca y respetar la dignidad de las personas que luchan día a día”, dijo Linares.
Concejales aprobaron la ordenanza que prevé que los propietarios de estos animales, que ya hayan sido denunciados por su peligrosidad, sean notificados para que les implanten el chip de seguimiento.
Salud mental: reconocen avances en el abordaje integral, pero persiste la escasez de psiquiatrasSalta01/10/2025
El gerente general del Hospital Ragone señaló que se fortaleció el abordaje integral de la salud mental en hospitales del interior y en centros de salud de Capital; sin embargo, advirtió sobre la escasez de especialistas en el sistema público ante una demanda creciente, impulsada por la falta de cobertura de muchas obras sociales.