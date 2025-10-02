Durand firmó la jubilación de Pedro Serrudo

Este jueves, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, anunció la firma de la jubilación de Pedro Serrudo, dirigente de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM).

“Un gremialista con más de 30 años en el gremio, 50 años lleva en la Municipalidad, tiene 77 años de edad. Acabo de firmarle la jubilación. Él no quiere irse, pero acá la ley es igual para todos”, explicó Durand.

En el video publicado en sus redes sociales, el mandatario señaló que la decisión “no es un castigo, no es contra nadie”, si no que “es hacer cumplir la ley”.

“Acá no hay privilegios, nadie es dueño de la Municipalidad, ni de la Ciudad. Somos un gobierno de diálogo, hablamos con todos los sectores, pero cuando hay que tomar decisiones firmes, yo las tomo”, manifestó.

Y agregó: “Vamos hacia una ciudad más eficiente, que avanza y donde todos somos iguales. Nosotros estamos transformando la ciudad y yo te invito a que vos seas parte de esa transformación”.