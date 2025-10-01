El dólar oficial se dispara $ 50 y el blue $ 30: los financieros rompen el techo de los $ 1500

En tanto, el dólar mayorista se ofrece a $ 1397,20 para la compra y $ 1447,10 para la venta, por debajo del techo de la banda que el BCRA fija hoy en $ 1481,21.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, vale $ 1885 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue sube $ 30 hoy miércoles 1° de octubre y se ofrece a $ 1455 para la compra y $ 1475 para la venta. El paralelo continúa al alza y ya acumula $ 65 en tres ruedas.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,72%. El paralelo cotiza $ 245 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central no intervino durante en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero sí hubo fuertes compras del Tesoro por más de u$s 1300 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, las reservas se ubican ahora en u$s 40.374 millones.

Cronista