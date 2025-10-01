Quince legisladores advirtieron que el paquete de USD 20.000 millones perjudica a productores agrícolas de EE.UU. y responde a un interés político personal.
El dólar oficial se dispara $ 50 y el blue $ 30: los financieros rompen el techo de los $ 1500
El dólar oficial hoy miércoles 1° de octubre se dispara $ 50 y cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Así, la divisa acumula una suba de $ 100 en lo que va de la semana.Economía01/10/2025
En tanto, el dólar mayorista se ofrece a $ 1397,20 para la compra y $ 1447,10 para la venta, por debajo del techo de la banda que el BCRA fija hoy en $ 1481,21.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, vale $ 1885 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
Por su parte, el dólar blue sube $ 30 hoy miércoles 1° de octubre y se ofrece a $ 1455 para la compra y $ 1475 para la venta. El paralelo continúa al alza y ya acumula $ 65 en tres ruedas.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,72%. El paralelo cotiza $ 245 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El Banco Central no intervino durante en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero sí hubo fuertes compras del Tesoro por más de u$s 1300 millones.
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, las reservas se ubican ahora en u$s 40.374 millones.
Los bonos soberanos se hunden hasta 7% y las acciones caen hasta 4%. Los mercados de Nueva York negocian en baja por un nuevo “shutdown” del gobierno norteamericano.
El Gobierno endurece el cepo y ahora las billeteras virtuales no podrán ofrecer dólar oficialEconomía30/09/2025
Santiago Bausili intentó quitarle importancia a la medida al asegurar que las únicas entidades autorizadas para esta operación "siempre fueron bancos y casas de cambio", lo cual no se condice con la realidad.
El ingreso básico que determina el mínimo permitido para empleados formales ajustó el importe vigente y afectó otros pagos de organismos públicos y programas de asistencia
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires marcaron un quiebre en el humor de los inversores y, pese a las iniciativas del Gobierno para intentar revertir ese escenario, los activos no lograron recuperarse.
Economistas prevén inflación de septiembre superior al 2% por primera vez en mesesEconomía30/09/2025
Los relevamientos de las consultoras coincidieron en una aceleración de precios con respecto a agosto, en un contexto en que el equipo económico enfrentó su mes más desafiante.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.