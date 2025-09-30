Trump analiza atacar por tierra a Venezuela y no descarta nuevas incursiones

"Veremos qué ocurre con Venezuela", dijo el republicano en respuesta a una pregunta específica sobre futuros ataques, según Europa Press. Según Trump, el país sudamericano sigue siendo "muy, muy peligroso", pero defendió la estrategia militar emprendida en las últimas semanas sobre la zona.

El mandatario norteamericano aseguró que, tras los ataques sobre las lanchas, el flujo de drogas se redujo a cero. "No entra ninguna droga a nuestro país por mar, porque fue letal", esgrimió en declaraciones este martes.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa.

Esta medida es una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.

Ámbito