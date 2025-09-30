El ataque ocurrió frente a un edificio gubernamental en Baluchistán y derivó en un tiroteo en el que murieron cuatro presuntos terroristas. El gobierno acusa a extremistas apoyados por India.
Trump analiza atacar por tierra a Venezuela y no descarta nuevas incursiones
El presidente de EEUU Donald Trump afirmó que, tras los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, su gobierno examina la actividad por tierra de los cárteles de la droga activos en Venezuela.El Mundo30/09/2025
"Veremos qué ocurre con Venezuela", dijo el republicano en respuesta a una pregunta específica sobre futuros ataques, según Europa Press. Según Trump, el país sudamericano sigue siendo "muy, muy peligroso", pero defendió la estrategia militar emprendida en las últimas semanas sobre la zona.
El mandatario norteamericano aseguró que, tras los ataques sobre las lanchas, el flujo de drogas se redujo a cero. "No entra ninguna droga a nuestro país por mar, porque fue letal", esgrimió en declaraciones este martes.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa.
Esta medida es una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.
Ámbito
El presidente de EE.UU. presentó junto a Netanyahu un plan que prevé la liberación de rehenes, la desmilitarización del enclave y un gobierno de transición palestino bajo supervisión internacional.
La empresa de Elon Musk anunció que apunta a mediados de octubre para realizar un nuevo vuelo de prueba.
El padre Maurizio Patriciello recibió el proyectil envuelto en un pañuelo mientras daba la comunión en Caivano, una zona italiana marcada por la violencia y el abandono.
Egipto y Qatar presionan a Hamas para que acepte el plan de paz de Trump y NetanyahuEl Mundo30/09/2025
La organización terrorista quedó aislada en el mundo árabe, y se resiste cumplir con seis exigencias de Estados Unidos e Israel vinculadas a su rendición incondicional y la transición política en la franja.
El Estado financiará el 40% de la construcción y será clave a nivel europeo.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.
Día del corazón: un tercio de la población mundial muere por enfermedades cardiovascularesSalud29/09/2025
Bajo el lema “No te pierdas ni un latido”, este año la campaña pone el foco en acercar a la comunidad al cuidado cardiovascular. Federico Sanmillan resaltó la importancia de hacer ejercicio, tener controles regulares e incluyó el cuidado en la salud emocional y mental.
Dos salteños detenidos con más de media tonelada de cocaína en Santiago del EsteroPoliciales29/09/2025
Durante un control de rutina en la Ruta Nacional 34, se secuestró 594 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en una camioneta. El cargamento está valuado en más de 4 millones de dólares.