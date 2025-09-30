El padre Maurizio Patriciello recibió el proyectil envuelto en un pañuelo mientras daba la comunión en Caivano, una zona italiana marcada por la violencia y el abandono.
SpaceX confirmó el próximo vuelo experimental de Starship
La empresa de Elon Musk anunció que apunta a mediados de octubre para realizar un nuevo vuelo de prueba.El Mundo30/09/2025
SpaceX anunció este lunes que realizará el 11º vuelo de prueba de su cohete Starship. El lanzamiento está programado para el lunes 13 de octubre, con una ventana que se abrirá a las 18:15 hora central de Estados Unidos (23:15 GMT).
Durante la prueba, el propulsor despegará con 24 motores Raptor reutilizados para ensayar una configuración especial de encendido en el aterrizaje, que se prevé utilizar en futuros cohetes Super Heavy. En esta ocasión, en lugar de regresar al sitio de lanzamiento para su recuperación, se dirigirá a un punto de amerizaje en el Golfo de México, según informó la compañía.
La segunda etapa de Starship tendrá como objetivos varios experimentos en el espacio, entre ellos el despliegue de ocho simuladores de satélites Starlink, similares en tamaño a la próxima generación de estos equipos. Los simuladores seguirán la misma trayectoria suborbital de Starship y se espera que se desintegren al reingresar en la atmósfera.
La misión también incluye ensayos y ajustes operativos para preparar futuros vuelos de Starship en los que la segunda etapa pueda regresar al sitio de lanzamiento. Para esta prueba, algunas losetas del escudo térmico se retiraron deliberadamente con el fin de evaluar las zonas más vulnerables de la nave durante el reingreso.
En la fase final del vuelo, se replicará la trayectoria prevista para los futuros retornos a la base de SpaceX en Texas. La nave realizará una maniobra de inclinación dinámica y probará algoritmos de guiado subsónico antes de ejecutar un encendido de aterrizaje y amerizar en el océano Índico.
Con información de Noticias Argentinas
Egipto y Qatar presionan a Hamas para que acepte el plan de paz de Trump y NetanyahuEl Mundo30/09/2025
La organización terrorista quedó aislada en el mundo árabe, y se resiste cumplir con seis exigencias de Estados Unidos e Israel vinculadas a su rendición incondicional y la transición política en la franja.
El Estado financiará el 40% de la construcción y será clave a nivel europeo.
El encuentro se realiza sin motivo público declarado y mientras el Pentágono mantiene operaciones activas en el extranjero y despliega tropas dentro del territorio estadounidense.
El presidente ucraniano busca fortalecer la defensa aérea conjunta para frenar incursiones rusas y entrenar a las fuerzas polacas.
La esposa de Nahuel Gallo pidió a León XIV interceder ante Maduro para que lo liberenEl Mundo30/09/2025
La mujer publicó un mensaje en sus redes en el que dijo que hay “miles de inocentes presos”. Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
“El interior pone el pecho, Buenos Aires pisotea el federalismo” dijo el intendente de Termas de Río Hondo
Jorge Mukdise, cuestionó la decisión de llevar el MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que la medida golpea la economía regional.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
