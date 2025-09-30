La empresa de Elon Musk anunció que apunta a mediados de octubre para realizar un nuevo vuelo de prueba.
La esposa de Nahuel Gallo pidió a León XIV interceder ante Maduro para que lo liberen
La mujer publicó un mensaje en sus redes en el que dijo que hay “miles de inocentes presos”. Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024.El Mundo30/09/2025
La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo, le pidió este lunes al papa León XIV que interceda por su liberación y la de todos los presos políticos en ese país, que la ONG Foro Penal cifra en 823.
“Su santidad papa León XIV, le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela. Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos”, expresó María Alexandra Gómez en su cuenta de X.
Además, indicó que “no puede haber canonización con presos políticos” en Venezuela, en referencia a la santificación del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ambos venezolanos, el próximo 19 de octubre.
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar por tierra desde Colombia.
De qué se acusa a Nahuel Gallo
En diciembre del año pasado, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó que Gallo había sido procesado por la Justicia chavista por supuesta vinculación a “un grupo de personas” que intentó “ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas” con “apoyo de grupos de la ultraderecha internacional”.
En un comunicado, el MP expresó que Gallo fue detenido al ingresar “irregularmente” a Venezuela “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.
La versión es contraria a la del gobierno de Javier Milei, que asegura que el viaje del gendarme tuvo como “único propósito visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”.
Tras la captura de Gallo, Milei acusó a Nicolás Maduro de tomar de rehenes a extranjeros para “asegurarse su impunidad” de cara a la juramentación presidencial en Venezuela, que tuvo lugar en enero tras unas cuestionadas elecciones en julio de 2024.
Foro Penal computa 89 extranjeros detenidos en prisiones venezolanas, considerados por la organización como presos políticos.
El gobierno de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y los señalados como tal están detenidos por la comisión de distintos delitos.
Con información de EFE
Egipto y Qatar presionan a Hamas para que acepte el plan de paz de Trump y NetanyahuEl Mundo30/09/2025
La organización terrorista quedó aislada en el mundo árabe, y se resiste cumplir con seis exigencias de Estados Unidos e Israel vinculadas a su rendición incondicional y la transición política en la franja.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
“El interior pone el pecho, Buenos Aires pisotea el federalismo” dijo el intendente de Termas de Río Hondo
Jorge Mukdise, cuestionó la decisión de llevar el MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que la medida golpea la economía regional.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
