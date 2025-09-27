Derrota de Boca ante Defensa y Justicia

Hazaña en Lima: la tenista salteña Florencia Mardones de 14 años, campeona sudamericanaDeportes27/09/2025
La joven tenista salteña Florencia Mardones (14) se coronó campeona del prestigioso COSAT Grado 1 Sub-16 de Lima, Perú.
El Halcón sorprendió al Xeneize y se llevó el triunfo, con un doblete de Osorio, tras un gran segundo tiempo.Deportes27/09/2025
Boca perdió con Defensa y Justicia por 2-1, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura y desaprovechó la oportunidad de quedar líder de su grupo.
Con un doblete de Abel Osorio y un gran segundo tiempo de todo el equipo, el Halcón sorprendió al Xeneize, que volvió a demostrar falencias como en la fecha pasada. Miguel Ángel Russo no estuvo en el banco de la visita, ya que se recupera de un cuadro de deshidratación y el público visitante se hizo presente, con 3.000 socios de Boca.
No iba a ser fácil la visita de Boca a Florencio Varela, y el primer tiempo lo demostró: tan solo dos oportunidades claras de gol creó el Xeneize en el arranque del encuentro. A los 5', Miguel Merentiel quiso cumplir con la "Ley del Ex" y remató cruzado de derecha para el primero de la visita. Enrique Bologna, uno de los jugadores más longevos del torneo con 43 años, tapó muy bien.
A los 25', otra vez el arquero del Halcón se lució para ahogarle el grito de gol a Milton Giménez. Tras un mal rechazo, el delantero de Boca tuvo servido el gol pero definió con dificultad y le erró al arco. El local, con un juego prolijo, no convertía en peligro las buenas intenciones.
Ya en el complemento, el partido fue otro. El equipo de Mariano Soso le perdió el miedo a Boca y fue a buscar la victoria.
Defensa y Justicia vs. Boca: las formaciones
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Damián Fernández, Lucas Ferreira y Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo (Lucas Souto), Lucas González (Benjamín Schamine), Kévin Gutiérrez y Alexis Soto; Abiel Osorio y Juanma Gutiérrez (Lenny Lobato); Juan Miritello (Emanuel Aguilera). DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia (Lucas Janson) y Leandro Paredes; Brian Aguirre (Kevin Zenón), Alan Velasco (Williams Alarcón) y Miguel Merentiel (Ánder Herrera); Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Con información de C5N
River Plate recibe a Deportivo Riestra con la urgencia de un triunfo que le permita arrebatar el liderazgo en la Zona B de la Liga Argentina.
Nueva Zelanda le ganó a Australia y se consolidó en la cima de la tabla de posiciones del Rugby Championship. Con este resultado, los All Blacks lideran el torneo, aunque Los Pumas podrían alcanzarlos si logran superar a Sudáfrica.
Un escándalo en Flamengo sacude al club tras la clasificación a semifinales de la Libertadores: acusan a varios jugadores de haber organizado una fiesta nocturna en Buenos Aires que habrían derivado en rupturas amorosas.
Lanús ya conoce su camino hacia la gloria en la Copa Sudamericana tras confirmarse el fixture oficial de semifinales.
La “Academia” tendrá un durísimo cruce contra Flamengo de Brasil.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, el "Rojo" debutará bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.