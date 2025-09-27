Derrota de Boca ante Defensa y Justicia

Boca perdió con Defensa y Justicia por 2-1, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura y desaprovechó la oportunidad de quedar líder de su grupo.

Con un doblete de Abel Osorio y un gran segundo tiempo de todo el equipo, el Halcón sorprendió al Xeneize, que volvió a demostrar falencias como en la fecha pasada. Miguel Ángel Russo no estuvo en el banco de la visita, ya que se recupera de un cuadro de deshidratación y el público visitante se hizo presente, con 3.000 socios de Boca.

No iba a ser fácil la visita de Boca a Florencio Varela, y el primer tiempo lo demostró: tan solo dos oportunidades claras de gol creó el Xeneize en el arranque del encuentro. A los 5', Miguel Merentiel quiso cumplir con la "Ley del Ex" y remató cruzado de derecha para el primero de la visita. Enrique Bologna, uno de los jugadores más longevos del torneo con 43 años, tapó muy bien.

A los 25', otra vez el arquero del Halcón se lució para ahogarle el grito de gol a Milton Giménez. Tras un mal rechazo, el delantero de Boca tuvo servido el gol pero definió con dificultad y le erró al arco. El local, con un juego prolijo, no convertía en peligro las buenas intenciones.

Ya en el complemento, el partido fue otro. El equipo de Mariano Soso le perdió el miedo a Boca y fue a buscar la victoria.

Defensa y Justicia vs. Boca: las formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Damián Fernández, Lucas Ferreira y Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo (Lucas Souto), Lucas González (Benjamín Schamine), Kévin Gutiérrez y Alexis Soto; Abiel Osorio y Juanma Gutiérrez (Lenny Lobato); Juan Miritello (Emanuel Aguilera). DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia (Lucas Janson) y Leandro Paredes; Brian Aguirre (Kevin Zenón), Alan Velasco (Williams Alarcón) y Miguel Merentiel (Ánder Herrera); Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Con información de C5N