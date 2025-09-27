Hazaña en Lima: la tenista salteña Florencia Mardones de 14 años, campeona sudamericana

La tenista argentina Florencia Mardones escribió este sábado una página dorada en su joven carrera al consagrarse campeona del COSAT Grado 1 Sub-16 de Lima, Perú, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del calendario sudamericano.

En la final, disputada en las canchas del Club de Regatas Lima – Filial Villa Deportiva, la jugadora salteña de apenas 14 años superó por 6-1 y 6-4 a la peruana María Fernanda Poma Coronado, primera preclasificada del torneo, en una actuación sólida y decidida, que coronó una semana inolvidable.

Florencia, quien forma parte del equipo argentino becado por la Asociación Argentina de Tenis, venció a tres de las cinco principales sembradas del torneo y lo hizo compitiendo en una categoría superior a la que le corresponde por edad. La salteña dio una lección de temple, determinación y tenis ofensivo, ganando todos sus partidos en sets corridos, salvo el duelo ante la número dos del ranking, en el que remontó un partido de más de tres horas.

El camino al título de Florencia:

Primera ronda: 6-3 y 7-5 a A. Velarde Munayco (PER)

Octavos de final: 4-6, 6-4 y 6-4 a Rafaela Gómez Zavala (PER, N°2)

Cuartos de final: 6-4 y 6-3 a Emilia Cecilia Antelo (BOL)

Semifinales: 6-2 y 7-5 a Vianka Carreño Quintana (CHI, N°5)

Final: 6-1 y 6-4 a María Fernanda Poma Coronado (PER, N°1)

Con esta conquista, Florencia Mardones se consolida como una de las grandes promesas del tenis sudamericano. La próxima semana regresará a su provincia para disputar el Nacional Sub-16 en Salta, seguido por el COSAT Grado 1, también en su tierra, donde buscará repetir el gran nivel mostrado en Perú.

Sede del torneo:

Club de Regatas Lima – Villa Deportiva

Panamericana Sur Km 20,4 – Lima, Perú

Del 21 al 27 de septiembre de 2025