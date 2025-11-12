El campeón en Alicante

El plantel inició sus trabajos en el gimnasio de Fincas Resort y luego siguió en campo con algunos ejercicios de elongación y fuerza coordinados por el preparador físico Luis Martín.



El entrenamiento de la jornada fue meramente futbolístico. La primera parte se focalizó en movimientos 11 vs 0 durante quince minutos, haciendo hincapié en las salidas desde el fondo. Posteriormente, el DT, junto a sus ayudantes, dispusieron un ensayo de balones detenidos a favor y en contra para cerrar la actividad con una práctica tradicional de fútbol formal.

El enntrenamiento en Elche sera abierto al público y se tiene previsto el viaje post almuerzo hacia Luanda, Angola

Mañana se tiene prevista una Conferencia de prensa Lionel Scaloni al instalarse en Angola

El partido amistoso entre Angola y Argentina en estadio 11 de noviembre de Luanda esta previsto para las 13 hs .