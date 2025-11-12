El campeón en Alicante

Los dirigidos por Lionel Scaloni completaron su tercera sesión de entrenamientos preparatorios para el amistoso ante Angola. Pasa y mira las imágenes del campeón del mundo entrenando a la espera del amistoso del viernes.

Deportes12/11/2025

copyright_AFA_69149240d700d

El plantel inició sus trabajos en el gimnasio de Fincas Resort y luego siguió en campo con algunos ejercicios de elongación y fuerza coordinados por el preparador físico Luis Martín.

copyright_AFA_6914927f27876


El entrenamiento de la jornada fue meramente futbolístico. La primera parte se focalizó en movimientos 11 vs 0 durante quince minutos, haciendo hincapié en las salidas desde el fondo. Posteriormente, el DT, junto a sus ayudantes, dispusieron un ensayo de balones detenidos a favor y en contra para cerrar la actividad con una práctica tradicional de fútbol formal. 

copyright_AFA_6914925ee2b90

El enntrenamiento en Elche  sera abierto al público y se tiene previsto el viaje post almuerzo hacia Luanda, Angola
Mañana se tiene prevista una Conferencia de prensa Lionel Scaloni al instalarse en Angola

El partido amistoso  entre Angola y  Argentina en estadio 11 de noviembre de Luanda esta previsto para las 13 hs .

