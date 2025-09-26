La actriz celebró el fallo de la Justicia y dijo que ahora su padre “podrá descansar en paz”.
Abusos sexuales: sin cumplir prisión, Zanchetta ya goza de la libertad
El exobispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta, volvió del Vaticano a donde viajó con permiso especial para un tratamiento médico y quedó en libertad condicional.Judiciales26/09/2025
El religioso que fue condenado por los jueces de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López, y Héctor Fabián Fayos, a cuatro años y seis meses de prisión por ser responsable del delito de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto reconocido en dos hechos, dictada el 11 de marzo de 2022, ya está en libertad.
Casi inmediatamente después de ser condenado, accedió a la prisión domiciliaria que cumplió en un Monasterio Católico de Orán y luego accedió a un permiso especial para someterse a un tratamiento por dolores lumbares en un sanatorio de el Vaticano, donde, por ejemplo, fue atendido el Papa Francisco. De esta manera, no alcanzó ni tres meses de prisión efectiva.
Antes de acceder al beneficio, el Tribunal Juicio de Orán había rechazado el requerimiento planteado por la defensa del condenado, a cargo del exjuez de Corte, Horacio Aguilar, y el abogado Sebastián Schimidt Dodds.
En esa oportunidad luego de correr vista a la Unidad Fiscal integrada por Claudia Carreras y Pablo Rivero el tribunal de Juicio rechazó la solicitud haciendo lugar al cambio de domicilio solicitado para continuar con la detención domiciliaria.
La medida fue apelada por los abogados de Zanchetta. El juez del Tribunal de Impugnación Federico Armiñana resolvió ordenar que el Tribunal de Juicio de Orán, Sala II, disponga la inmediata libertad del exobispo Zanchetta, con el cumplimiento de medidas sustitutivas. En tal sentido se le impuso la obligación de realizar tratamiento psicológico, fijar domicilio y presentarse cada vez que el Tribunal así lo solicite.
Causa OSPRERA: investigan facturas de una empresa contratada por la obra social intervenidaJudiciales26/09/2025
La firma HTECH había sido contratada por la intervención de la obra social de los peones rurales y la Superintendencia de Servicios de Salud.
Juicio por YPF: Argentina advierte que entregar las acciones viola el Derecho InternacionalJudiciales26/09/2025
Hizo una presentación escrita ante el tribunal de Nueva York para intentar revertir la orden de la jueza Preska.
Escándalo en Mosconi: denuncian a la Intendenta por agredir a una empleada en un supuesto triángulo amorosoJudiciales26/09/2025
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.
Caso Jimena Salas: peritos mostraron "imágenes sensibles" y se desalojó la sala
El juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Salas continuó con la declaración de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes presentaron pruebas audiovisuales en la sala de audiencia.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes26/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
Los narcos controlan comedores barriales, son prestamistas, empleadores y reemplazan al Estado. El triple femicidio de Florencio Varela muestra hasta dónde ha llegado su poder.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.