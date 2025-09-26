Abusos sexuales: sin cumplir prisión, Zanchetta ya goza de la libertad

El religioso que fue condenado por los jueces de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López, y Héctor Fabián Fayos, a cuatro años y seis meses de prisión por ser responsable del delito de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto reconocido en dos hechos, dictada el 11 de marzo de 2022, ya está en libertad.

Casi inmediatamente después de ser condenado, accedió a la prisión domiciliaria que cumplió en un Monasterio Católico de Orán y luego accedió a un permiso especial para someterse a un tratamiento por dolores lumbares en un sanatorio de el Vaticano, donde, por ejemplo, fue atendido el Papa Francisco. De esta manera, no alcanzó ni tres meses de prisión efectiva.

Antes de acceder al beneficio, el Tribunal Juicio de Orán había rechazado el requerimiento planteado por la defensa del condenado, a cargo del exjuez de Corte, Horacio Aguilar, y el abogado Sebastián Schimidt Dodds.

En esa oportunidad luego de correr vista a la Unidad Fiscal integrada por Claudia Carreras y Pablo Rivero el tribunal de Juicio rechazó la solicitud haciendo lugar al cambio de domicilio solicitado para continuar con la detención domiciliaria.

La medida fue apelada por los abogados de Zanchetta. El juez del Tribunal de Impugnación Federico Armiñana resolvió ordenar que el Tribunal de Juicio de Orán, Sala II, disponga la inmediata libertad del exobispo Zanchetta, con el cumplimiento de medidas sustitutivas. En tal sentido se le impuso la obligación de realizar tratamiento psicológico, fijar domicilio y presentarse cada vez que el Tribunal así lo solicite.