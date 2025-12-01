La estadística se desprende de una supervisó en la guardia nocturna del nosocomio. "Sinceramente, se ve que el servicio está colmado. Estamos absorbiendo una gran demanda de pacientes derivados de diferentes obras sociales", explicó el Ministro Mangione.
Otorgarán un pase especial a natatorios municipales para huéspedes de hoteles registrados
El convenio firmado entre la Municipalidad y la Cámara Hotelera establece acciones de cooperación, promoción y beneficios para turistas alojados en establecimientos registrados, con el objetivo de consolidar a Salta como destino sostenible.Salta01/12/2025
La Municipalidad, a través del Ente de Turismo y la Agencia Salta Deportes, firmó un convenio marco de cooperación con la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta, destinado a impulsar el desarrollo turístico, el intercambio de experiencias y fortalecer la articulación entre el sector público y privado.
El acuerdo fue rubricado por el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria; el coordinador de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre; y el presidente de la Cámara, Juan Chibán.
El objetivo es consolidar una alianza estratégica que permita avanzar en políticas de promoción, formación, desarrollo sostenible y acciones que fortalezcan a Salta como destino turístico competitivo.
Uno de los ejes principales del convenio contempla que la Municipalidad gestione un pase especial para huéspedes de alojamientos registrados de Salta Capital, quienes podrán acceder a los natatorios Juan Domingo Perón, balneario Carlos Xamena y Complejo Deportivo Nicolás Vitale.
Al respecto, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, indicó que “firmamos este acuerdo para que los hoteles registrados en la ciudad puedan ofrecer a sus huéspedes pases a los natatorios municipales. Muchos establecimientos no cuentan con pileta, y esto les permitirá sumar un servicio para la temporada de verano, fortaleciendo la competitividad del sector y posicionando a Salta como destino estival”.
Los turistas accederán al beneficio a través de un voucher emitido por los hoteles, que deberán presentar en el ingreso a los natatorios respetando las normas de cada complejo. La iniciativa estará vigente durante toda la temporada, que se extenderá hasta mediados de febrero de 2026.
Por su parte, el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, destacó que está implementación es una oportunidad para mostrar también la amplia oferta de actividades deportivas y recreativas que brinda el municipio durante todo el año.
El Gobierno de Salta confirmó la fecha de depósito del medio aguinaldo de diciembre de 2025: la acreditación se realizará el martes 16 de diciembre.
La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, el martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
Comercio sufrió otro violento robo: “Ya tenemos ocho denuncias en lo que va del año”
Silvia, propietaria de “Pixer”, contó que el local fue atacado nuevamente el fin de semana. Entre robos, estafas y mecheras, asegura que trabajar así es “insostenible”.
EDESA emitió recomendaciones ante la alerta por tormentas fuertes en Salta
La distribuidora advirtió que el alerta meteorológica vigente para este lunes 1 de diciembre puede generar interrupciones en el servicio eléctrico. Solicitó a la comunidad extremar cuidados y seguir medidas de seguridad.
En audiencia pública, el Ente Regulador revisará tarifas de luz y agua esta semana
El ENRESP convocó a dos audiencias públicas virtuales que se desarrollarán este 4 y 5 de diciembre, con el objetivo de analizar la revisión tarifaria y cambios estructurales.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.