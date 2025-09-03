El fiscal Franco Picardi dispuso extender la medida por 10 días. Los imputados seguirán sin acceso al expediente mientras se investigan los audios de Spagnuolo.
Defensor del Pueblo: “Martin del Frari podría quedarse sin el pan y sin la torta”
La concejal Laura Jorge catalogó la postulación de Del Frari como “una locura que no se va a poder sostener” y remarcó que “él no puede ser el defensor del pueblo”.Política03/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la concejal de Salta, Laura Jorge Saravia, integrante de la comisión encargada de designar al nuevo Defensor del Pueblo, cuestionó la postulación de Martín del Frari y aseguró que “lo que corresponde es que no sea el defensor del pueblo”.
En ese sentido, reveló que cuatro impugnaciones contra Del Frari se encuentran dentro del término legal, mientras que otra, presentada por organizaciones feministas y LGBTQ+, cuestiona su conducta por violencia de género, machismo y un prontuario político polémico. “Él tendrá tres días para hacer su descargo una vez notificado”, señaló Saravia.
La concejal fue categórica al referirse a la situación de Del Frari: “Al momento de postularse seguía siendo concejal. Cometió un error. Esto es una locura, ¿cómo va a dejar el cargo si él no puede ser defensor del pueblo?”. Si bien reconoció que el aspirante ya renunció a su banca, advirtió que podría quedar “sin el pan y sin la torta” si continúa con su postulación.
Así, Saravia cuestionó la viabilidad política de sostener su candidatura: “No sé hasta qué punto el oficialismo lo va a poder sostener, él puede retirarse, y creo que sería lo más conveniente para todos”.
Por otro lado, la concejal explicó que, hace aproximadamente un mes los convencionales de La Libertad Avanza solicitaron una prórroga del mandato del actual defensor del pueblo, argumentando que la ordenanza que regula el cargo podría ser modificada por la nueva convención municipal, e indicó que la comisión tomó conocimiento del pedido y decidió derivarlo al Departamento de Información Técnica y Legislativa para su análisis, por lo que el proceso se encuentra demorado.
“Gatos que se casan con espías”: Carrió sobre la filtración de audios que salpica al gobiernoPolítica03/09/2025
La líder de la Coalición Cívica apuntó a diputadas de La Libertad Avanza y cuestionó la figura de Karina Milei en la causa Andis.
Milei acusó al kirchnerismo de planear un magnicidio
El presidente Javier Milei denunció que la oposición intenta sabotear el plan económico desde el Congreso y con manifestaciones violentas, e incluso, intentan atentar contra su vida.
Allanamientos a periodistas: Diputados exigieron la renuncia de Emilia Orozco por “no trabajar más de un año”
Legisladores alertaron sobre la inactividad de María Emilia Orozco y celebraron la reunión autoconvocada para repudiar ataques a la libertad de prensa en Argentina.
Marcela Jesús advirtió que el Gobierno nacional quiere “acallar voces críticas”
La candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria expresó su preocupación por el hostigamiento a periodistas y denunció un clima político “propio de la dictadura”.
Nora Giménez alertó sobre el impacto del plan económico de Milei en Salta y el país
La candidata de Fuerza Patria afirmó que las medidas oficiales priorizan el equilibrio fiscal a costa de los sectores más desprotegidos.
Un booster sísmico explotó y mató a un operario: Apuntan contra YPF
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
Condenaron a cuatro hombres por transportar 195 kilos de cocaína cerca de la frontera con BoliviaJudiciales02/09/2025
Los condenados integraban una caravana de unos veinte mochileros que recorría a pie una zona de yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de Bolivia, cuando fueron divisados y seguidos por la Gendarmería, a fines de agosto de 2024.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.