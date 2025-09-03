Defensor del Pueblo: “Martin del Frari podría quedarse sin el pan y sin la torta”

Por Aries, la concejal de Salta, Laura Jorge Saravia, integrante de la comisión encargada de designar al nuevo Defensor del Pueblo, cuestionó la postulación de Martín del Frari y aseguró que “lo que corresponde es que no sea el defensor del pueblo”.

En ese sentido, reveló que cuatro impugnaciones contra Del Frari se encuentran dentro del término legal, mientras que otra, presentada por organizaciones feministas y LGBTQ+, cuestiona su conducta por violencia de género, machismo y un prontuario político polémico. “Él tendrá tres días para hacer su descargo una vez notificado”, señaló Saravia.

La concejal fue categórica al referirse a la situación de Del Frari: “Al momento de postularse seguía siendo concejal. Cometió un error. Esto es una locura, ¿cómo va a dejar el cargo si él no puede ser defensor del pueblo?”. Si bien reconoció que el aspirante ya renunció a su banca, advirtió que podría quedar “sin el pan y sin la torta” si continúa con su postulación.

Así, Saravia cuestionó la viabilidad política de sostener su candidatura: “No sé hasta qué punto el oficialismo lo va a poder sostener, él puede retirarse, y creo que sería lo más conveniente para todos”.

Por otro lado, la concejal explicó que, hace aproximadamente un mes los convencionales de La Libertad Avanza solicitaron una prórroga del mandato del actual defensor del pueblo, argumentando que la ordenanza que regula el cargo podría ser modificada por la nueva convención municipal, e indicó que la comisión tomó conocimiento del pedido y decidió derivarlo al Departamento de Información Técnica y Legislativa para su análisis, por lo que el proceso se encuentra demorado.