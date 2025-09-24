Normalización del suministro en Rivadavia y La Unión con generación instalada por EDESA

El operativo incluyó un amplio despliegue logístico y técnico, con el traslado hasta la zona de grupos generadores, transformadores, tanques de combustible y otros equipamientos necesarios para la generación de energía. .

A partir de los trabajos realizados durante los últimos días, con generación instalada por EDESA se logró restituir el suministro ante los cortes ocasionados por la falla registrada en un transformador de la Estación Transformadora La Estrella antes mencionada, operada por la empresa transportista TRANSNOA, cuya reparación definitiva estima concluirse en los próximos días.