Hasta el viernes, el Consulado General de Brasil en Córdoba realiza un operativo en la provincia para acercar servicios a la comunidad brasilera.
Normalización del suministro en Rivadavia y La Unión con generación instalada por EDESA
La empresa informó que quedó instalada y en funcionamiento la generación destinada a Rivadavia y La Unión, permitiendo la restitución completa del servicio a los usuarios afectados por la falla en la Estación Transformadora La Estrella.Salta24/09/2025
El operativo incluyó un amplio despliegue logístico y técnico, con el traslado hasta la zona de grupos generadores, transformadores, tanques de combustible y otros equipamientos necesarios para la generación de energía. .
A partir de los trabajos realizados durante los últimos días, con generación instalada por EDESA se logró restituir el suministro ante los cortes ocasionados por la falla registrada en un transformador de la Estación Transformadora La Estrella antes mencionada, operada por la empresa transportista TRANSNOA, cuya reparación definitiva estima concluirse en los próximos días.
Prevén la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria de TartagalSalta24/09/2025
Avanzan las mesas de trabajo para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se concretaron nuevas reuniones de un espacio interinstitucional, donde se informaron las nuevas acciones para garantizar derechos fundamentales de las personas detenidas.
En esta oportunidad, se podrán donar materiales de formación superior. La recepción se hará en las oficinas de Espacios Públicos, Alvarado 735, o bien, dependiendo la cantidad, personal municipal pasa a retirarlos.
Después de que tanto Servini como Martínez De Giorgi rechazaran hacerse cargo del expediente, la Cámara resolvió que el magistrado será el encargado de investigar la criptoestafa en la que está involucrado Javier Milei.
En Salta, un camionero rompió el récord de alcohol al volante
Un colectivo lleno de pasajeros tuvo que esquivar al vehículo que quedó atravesado en la Ruta Provincial 5. La cifra cuadruplica el límite permitido por ley y supera el récord nacional registrado.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.
Combustibles en Salta: segundo aumento en una semana
Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.