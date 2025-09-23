Un problema mundial tiene una expresión extrema en la Provincia. La escasez de anestesistas ha llevado a que se reduzcan las intervenciones quirúrgicas en los establecimientos sanitarios públicos, está sometiendo al gobierno a las condiciones que impone una corporación y habilita oportunidades para la comisión de delitos que se están investigando
Puro discurso
El acto de Javier Milei en Córdoba dejó en evidencia una contradicción que atraviesa a toda su gestión: la distancia entre lo que la ciudadanía demanda y lo que el Presidente decide comunicar. Milei eligió Córdoba como escenario porque la considera la “capital emocional” de su triunfo electoral, pero lo que se vio allí fue más un monólogo que un encuentro con la gente.Opinión23/09/2025 Mónica Juárez
El principio básico de toda democracia es escuchar al electorado. No alcanza con hablar fuerte ni con repetir consignas incendiarias. Escuchar significa interpretar las necesidades reales de los ciudadanos: salarios que no alcanzan, inflación que se come el bolsillo, falta de acceso a la salud y a la educación. Nada de eso estuvo presente en Córdoba. En cambio, Milei se limitó a reforzar su discurso para un único público: los jóvenes que lo acompañan con fervor, a quienes él mismo conduce como lo hacía la vieja política, bajo el estandarte de la épica y el espectáculo, pero sin un verdadero diálogo.
Lo paradójico es que Milei llegó al poder denunciando los vicios de la casta, pero su estrategia en Córdoba mostró los mismos reflejos: montar un show, buscar ovaciones y evitar el contacto con las preguntas incómodas. Escuchar al pueblo no es llenar un estadio, sino caminar los barrios, responder a los problemas concretos y asumir que gobernar es mucho más que gritar desde un atril.
El problema es que Milei parece vivir en una burbuja política, desconectada de la realidad económica que golpea todos los días a los argentinos. Mientras en Córdoba se celebraba un acto, afuera subía el dólar, el riesgo país trepaba y las familias se preguntaban cómo llegar a fin de mes. Es como un capitán que brinda discursos de victoria en la cubierta del barco, sin advertir que debajo la tripulación lucha para achicar el agua que entra por las grietas.
La historia argentina nos da lecciones claras: los líderes que dejaron huella fueron aquellos que supieron escuchar a su pueblo. Yrigoyen con la “causa del pueblo”, Perón con el reconocimiento de los trabajadores, Alfonsín con el “Nunca Más”. Todos entendieron que la legitimidad no se construye solo con palabras, sino con la capacidad de interpretar y canalizar las demandas sociales de su tiempo. Ignorar esas voces fue, siempre, el comienzo del declive de los gobiernos.
La política, para ser transformadora, debe recuperar el oído. El silencio de la gente muchas veces dice más que los aplausos en un acto. Milei, al cerrarse en su círculo juvenil y en sus propias consignas, corre el riesgo de repetir lo que tantas veces criticó: convertirse en un dirigente desconectado, ensimismado y distante.
El electorado argentino ya demostró que no perdona a quienes no escuchan. Córdoba, que lo consagró, puede también convertirse en el lugar donde se empiece a notar el desgaste de un estilo que habla mucho, pero oye poco. Y la democracia, si tiene algún principio innegociable, es este: la política se legitima cuando presta oído al pueblo y transforma esas voces en decisiones concretas.
Milei viaja a pedir dólares mientras entrega el país por decreto
Mientras el Gobierno negocia en EE.UU., firma decretos que favorecen a pocos y comprometen el futuro de todos los argentinos.
PresupuestoOpinión22/09/2025
En un clima político inquietante, esta semana se iniciará en el Congreso el tratamiento del proyecto de presupuesto para 2026. El oficialismo redobló su apuesta a favor del superávit fiscal, endureciendo su intransigencia. La oposición insiste en la necesidad de mejorar la asistencia financiera a las áreas sociales que vienen sufriendo el ajuste.
Milei ¿cambió? o disimula
El Milei que todos conocemos es carajeador, puteador, agraviante con los políticos, con los periodistas, con la educación en todos sus niveles y hasta con el Papa Francisco, a quién fue a besarle la mano en el Vaticano. No se le cae de la boca más que mandriles, corruptos, ensobrados y analfabetos en economía.
Una deuda más, una ilusión menos
Mientras el gobierno dilapida reservas para sostener el dólar y negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos, los beneficios se concentrarán en unos pocos y el costo lo pagaremos todos los argentinos.
Cierra una semana en la que se planteó uno de los debates políticos más esclarecedores. La discusión del jueves en el Senado de la Nación contra el veto a una nueva modalidad de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro, puso sobre el tapete cuestiones fundamentales de la relación entre el gobierno central y las provincias.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
La entidad salteña consideró que lo anunciado por Nación respecto a retenciones “es un paso en la dirección correcta”, pero señaló también que, al ser solo transitorio, no hace más que generar incertidumbre.
Semana Contra el Dolor por Cáncer: instan a formar profesionales en cuidados paliativosSalud22/09/2025
En el marco de la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, el Consejo de Cuidados Paliativos advirtió que en Argentina menos del 14% accede al tratamiento. “El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte y no es así”, señalaron.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.