Cuatro agentes y dos ladrones resultaron heridos tras el choque de patrulleros; los criminales fueron finalmente detenidos.
Encontraron muerto a un jubilado en Córdoba y sospechan un robo
La víctima de 70 años estaba en su casa revuelta con una herida en la cabeza; la Policía investiga si se trató de un crimen.Provincias23/09/2025
Un jubilado fue encontrado muerto este lunes por la tarde en su casa de la localidad de Alcira Gigena, en Río Cuarto, Córdoba. La Policía investiga si se trató de un crimen.
El escalofriante hallazgo se produjo poco después del mediodía de este lunes, cuando los familiares de Omar Rivarola llegaron hasta su casa preocupados porque no contestaba los mensajes.
Al arribar a la vivienda ubicada sobre la calle Héroes Anónimos al 800, la familia de la víctima se encontró con una impactante escena.
El interior de la casa estaba completamente revuelto, pero a medida que avanzaron en la recorrida, se encontraron con el cuerpo del hombre de 70 años tendido en el piso de su casa.
Al encontrar el cuerpo de Rivarola, los familiares llamaron rápidamente al servicio de emergencias médicas. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para reanimarlo.
La víctima tenía una herida en la cabeza similar a la de un disparo, aunque los investigadores buscan determinar si efectivamente se utilizó un arma de fuego.
En un principio, la Policía de Córdoba descartó la utilización de un arma de fuego pese a la herida letal en la cabeza que tenía Rivarola.
Es por este motivo que la autopsia será clave para determinar la naturaleza de la herida, así como posibles elementos externos o mecanismos utilizados.
Los investigadores no descartan ninguna hipótesis con respecto a este caso, pero las principales sospechas apuntan a que se trató de un crimen en ocasión de robo.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el fiscal de turno de Río Cuarto, Daniel Pedro Miralles, instruyó una serie de pericias y dispuso el resguardo inmediato de la propiedad.
La noticia generó conmoción entre los vecinos de la localidad de Alcira Gigena, que se mostraron sorprendidos por el hermetismo con el que se maneja la situación.
Con información de TN
Algoservicio S.A. derribó 47,5 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación y fue denunciada por el Ministerio de Ambiente.
La investigación permitió vincular al sospechoso con el asesinato y recuperar armas, cargadores y teléfonos de interés para la causa.
Empleado público usó una ambulancia para ir a un hotel alojamiento y lo apartaron de su cargoProvincias21/09/2025
El municipio al que pertenece el vehículo emitió un comunicado e informó que el hombre fue apartado de sus funciones hasta que se aclare la situación.
El fenómeno meteorológico produjo abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento. Sorprendió el tamaño de las piedras caídas.
El accidente ocurrió sobre la Avenida del Libertador; no se registraron otros vehículos involucrados.
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.
IOSFA: filtran audios que revelan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentosArgentina22/09/2025
Personal jerárquico grabó reuniones en la obra social de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de posibles sobreprecios en la compra de medicamentos. Más vínculos con la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.