Encontraron muerto a un jubilado en Córdoba y sospechan un robo

Un jubilado fue encontrado muerto este lunes por la tarde en su casa de la localidad de Alcira Gigena, en Río Cuarto, Córdoba. La Policía investiga si se trató de un crimen.

El escalofriante hallazgo se produjo poco después del mediodía de este lunes, cuando los familiares de Omar Rivarola llegaron hasta su casa preocupados porque no contestaba los mensajes.

Al arribar a la vivienda ubicada sobre la calle Héroes Anónimos al 800, la familia de la víctima se encontró con una impactante escena.

El interior de la casa estaba completamente revuelto, pero a medida que avanzaron en la recorrida, se encontraron con el cuerpo del hombre de 70 años tendido en el piso de su casa.

Al encontrar el cuerpo de Rivarola, los familiares llamaron rápidamente al servicio de emergencias médicas. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para reanimarlo.

La víctima tenía una herida en la cabeza similar a la de un disparo, aunque los investigadores buscan determinar si efectivamente se utilizó un arma de fuego.

En un principio, la Policía de Córdoba descartó la utilización de un arma de fuego pese a la herida letal en la cabeza que tenía Rivarola.

Es por este motivo que la autopsia será clave para determinar la naturaleza de la herida, así como posibles elementos externos o mecanismos utilizados.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis con respecto a este caso, pero las principales sospechas apuntan a que se trató de un crimen en ocasión de robo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el fiscal de turno de Río Cuarto, Daniel Pedro Miralles, instruyó una serie de pericias y dispuso el resguardo inmediato de la propiedad.

La noticia generó conmoción entre los vecinos de la localidad de Alcira Gigena, que se mostraron sorprendidos por el hermetismo con el que se maneja la situación.

Con información de TN