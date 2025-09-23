La víctima de 70 años estaba en su casa revuelta con una herida en la cabeza; la Policía investiga si se trató de un crimen.
Persecución en Villa Lugano terminó con accidente entre móviles policiales
Cuatro agentes y dos ladrones resultaron heridos tras el choque de patrulleros; los criminales fueron finalmente detenidos.Provincias23/09/2025
Dos patrulleros, uno de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, protagonizaron un choque durante una persecución en Villa Lugano. El incidente ocurrió sobre la Avenida General Paz, en sentido hacia el Puente La Noria.
La secuencia se inició luego de que dos delincuentes en una moto cometieran un robo en el límite de Mataderos y Lugano. La Policía de la Ciudad inició la persecución, a la que posteriormente se sumó un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El fuerte impacto dejó a cuatro agentes de policía heridos: dos bonaerenses y dos de la Ciudad. Los dos ladrones que escapaban en la moto también resultaron heridos. Luego, fueron detenidos.
A pesar de la gravedad del choque, se informó que todas las personas involucradas, tanto los policías como los criminales, se encuentran fuera de peligro.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires persiguió a los delincuentes desde Mataderos hacia la General Paz, traza que tomaron para escapar en sentido hacia el Puente de la Noria.
Acorralados, los ladrones le dieron un giro a su escape para darse a la fuga nuevamente en sentido hacia la Ciudad. En medio de ese recorrido, otro patrullero de la Provincia de Buenos Aires se sumó para interceptar a los delincuentes. Fue allí cuando se produjo el choque.
Con información de TN
Algoservicio S.A. derribó 47,5 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación y fue denunciada por el Ministerio de Ambiente.
La investigación permitió vincular al sospechoso con el asesinato y recuperar armas, cargadores y teléfonos de interés para la causa.
Empleado público usó una ambulancia para ir a un hotel alojamiento y lo apartaron de su cargoProvincias21/09/2025
El municipio al que pertenece el vehículo emitió un comunicado e informó que el hombre fue apartado de sus funciones hasta que se aclare la situación.
El fenómeno meteorológico produjo abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento. Sorprendió el tamaño de las piedras caídas.
El accidente ocurrió sobre la Avenida del Libertador; no se registraron otros vehículos involucrados.
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.
IOSFA: filtran audios que revelan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentosArgentina22/09/2025
Personal jerárquico grabó reuniones en la obra social de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de posibles sobreprecios en la compra de medicamentos. Más vínculos con la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.