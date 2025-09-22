Paracetamol bajo la lupa: EE.UU. evalúa su relación con el autismo

El presidente Donald Trump anunciaría en las próximas horas un vínculo entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el autismo, ya que esta medicación es ampliamente utilizada por las futuras madres para tratar el dolor, las cefaleas y la fiebre. No es la primera vez que este analgésico de venta libre se cita como causa de este trastorno del desarrollo neurológico.

Según se informó, alrededor de la mitad de las mujeres embarazadas en el Reino Unido toma paracetamol y en Estados Unidos la cifra asciende a cerca del 65%. Los especialistas de salud siempre han recomendado que personas con enfermedades hepáticas o renales o que toman medicamentos para la epilepsia extremen las precauciones.

Además, se indicó que decenas de estudios ya vincularon al paracetamol con tasas más altas de autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Ahora, nuevos informes afirman que el presidente estadounidense formalizará la relación con un anuncio tras una revisión federal sobre los factores que impulsan el aumento de las tasas de autismo en todo el país, una iniciativa impulsada por el secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

Investigaciones anteriores

En agosto, científicos de Harvard advirtieron que las mujeres embarazadas solo deberían tomar paracetamol bajo consejo médico, mientras que investigadores estadounidenses del Hospital Mount Sinai y la Escuela de Salud Pública de Harvard analizaron a más de 100.000 personas y sus hallazgos proporcionaron la evidencia más sólida hasta la fecha de un vínculo.

En tanto, los expertos instaron a las embarazadas a usar paracetamol con moderación, recomendando solo la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible.

Los investigadores aclararon que los hallazgos no prueban que el fármaco cause directamente trastornos del desarrollo neurológico, solo que la asociación es lo suficientemente consistente y preocupante como para requerir más investigación.

El Dr. Diddier Prada, profesor adjunto de ciencias de la salud poblacional en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y coautor del estudio, afirmó: “Nuestros hallazgos muestran que los estudios de mayor calidad tienen más probabilidades de mostrar un vínculo entre la exposición prenatal al paracetamol y un mayor riesgo de autismo y TDAH. Dado el uso generalizado de este medicamento, incluso un pequeño aumento del riesgo podría tener importantes implicaciones para la salud pública”.

Prada expresó que las mujeres embarazadas no deben dejar de tomar sus medicamentos sin consultar con su médico, ya que el dolor o la fiebre no tratados también pueden perjudicar al bebé y dijo que el estudio destaca la importancia de hablar con el personal sanitario sobre el enfoque más seguro y considerar opciones no farmacológicas siempre que sea posible.

