Randazzo, lapidario con el Gobierno: “En la Argentina no falta plata, falta gestión”

El diputado nacional Florencio Randazzo, referente de Provincias Unidas, aseguró que la Argentina no necesita más relato ni extremos ideológicos, sino gestión, sentido común y prioridades claras. “No falta plata, falta gestión”, afirmó, al tiempo que defendió la propuesta de su espacio político como una alternativa federal y de equilibrio fiscal, con gobernadores de peso como los de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Corrientes.

Randazzo se diferenció tanto del kirchnerismo como del oficialismo de Javier Milei. “No creemos en el Estado del kirchnerismo, que fue una agencia de empleo militante y sobrerregulado, pero tampoco en el Estado ausente del actual gobierno. Queremos un Estado presente que garantice educación, salud, seguridad y justicia”, señaló.

En ese sentido, cuestionó la decisión del Ejecutivo de vetar los fondos para las universidades y el Hospital Garrahan: “¿Qué es más prioritario? ¿Espías con 300 millones de dólares o el hospital de niños más importante de la Argentina? Eso no es falta de plata, es falta de prioridades”.

Con ejemplos de gestión, el legislador recordó los cambios implementados durante su paso por el Ministerio del Interior y Transporte. “En un año trajimos 1140 trenes cuando hacía más de una década no se importaba un solo vagón. Electrificamos la línea Buenos Aires–La Plata después de 50 años. Con el DNI y el pasaporte terminamos con contratos escandalosos y generamos un ahorro monumental. Extendimos la vigencia del pasaporte de 5 a 10 años y con el sistema de tres modalidades financiamos incluso a quienes no podían pagarlo. La tarjeta SUBE ahorró 30 millones de dólares por mes. Todo eso es eficiencia estatal”, detalló en diálogo con Radio Rivadavia.

Randazzo subrayó que el problema argentino no es la falta de recursos sino la mala administración del gasto público. “Si Argentina hubiera invertido en ferrocarriles lo que gastó en cubrir déficits de empresas mal administradas, hoy tendríamos un sistema ferroviario como el europeo. El debate no es público o privado: lo que importa es que funcione y sea eficiente”.

En materia educativa, reivindicó haber votado la esencialidad de la educación y alertó por la pérdida de calidad y la migración hacia la escuela privada. “Lo fundamental es que los chicos tengan al docente en el aula”, remarcó. Sobre la salud, planteó complementar el sistema público y privado, con tecnología e infraestructura para mejorar turnos y atención. En seguridad, fue categórico: “El que roba va preso, sin excusas. No es ideología, es sentido común”.

El exministro también cuestionó el optimismo de las previsiones oficiales. “Un 5% de crecimiento y 71% de inflación no se ve por ningún lado. El dólar proyectado a 1223 pesos tampoco es realista. Además, se prevén mejoras en salud y jubilaciones por encima de la inflación sin explicar cómo se van a financiar. Eso es poco serio. Argentina tiene una evasión fiscal del 3,7% del PBI, unos 25.000 millones de dólares. Si no enfrentamos eso, seguiremos cazando en el zoológico”, advirtió.

Prioridades y críticas a Milei

Al hablar de prioridades, pidió sensatez y un modelo de desarrollo productivo que apoye a quienes generan trabajo formal. “No podemos seguir castigando al que produce con impuestos distorsivos como Ingresos Brutos o el impuesto al cheque. Hay que eliminar retenciones al sector exportador y equilibrar la cancha para competir en iguales condiciones. El Estado tiene que dejar de ahogar a los que están en la formalidad mientras la mitad del país sobrevive en la informalidad”.

Randazzo también cargó contra el discurso confrontativo del Presidente. “Se perdió la capacidad de respetar al que piensa distinto. La verdad absoluta no existe, se construye de verdades relativas y de escuchar al otro. El gobierno debe abandonar la agresión y convocar al diálogo. No hay salida sin presupuesto aprobado ni rumbo sin un Estado que defina qué servicios debe garantizar y qué obras de infraestructura son prioritarias”, sostuvo.

Finalmente, presentó la propuesta de Provincias Unidas como un camino hacia 2027: “Somos un espacio federal, integrado por siete gobernadores, con mirada productivista y experiencia concreta. Córdoba, por ejemplo, no tuvo déficit fiscal en 20 años y desarrolló una infraestructura fenomenal. Esa es la demostración de que se puede gestionar bien. Creemos en el equilibrio fiscal y en una macroeconomía estable, pero no a cualquier costo: no hay modelo exitoso si la gente queda afuera. Se trata de gestionar con sentido común y con la gente adentro”.

Con información de Noticias Argentinas