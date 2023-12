El recuerdo a Javier Lamas, por Mario Peña

Tras saludar como lo hace habitualmente, Mario Ernesto Peña, arrancó un Compartiendo su Mañana diferente. Es que un amigo de Aries, partió.

Javier, de nuevo, buen viaje. Hasta siempre

Las palabras de Mario, al iniciar hoy.

Va a ser un programa realmente muy duro el programa de hoy, porque hemos perdido un amigo, ¿no? Y eso no es poca cosa, más que todo con la trascendencia que ese amigo ha tenido dentro de nuestra emisora, dentro del trabajo diario, dentro de la creatividad, dentro de una buena persona, dentro de todos los atributos que se les puedan atribuir a la vida de Javier Lamas, un hombre que a los 60 años lo cumplió prácticamente hace unos días.

Ayer a las dos y pico de la tarde, después que terminamos el programa, nos llegó la noticia de que, bueno, se había ido Javier. Hay distintas formas de ver la ida de las personas. La tristeza la tenemos todos, pero por otro lado, en algunos, como en el caso mío, tenemos... tenemos una mirada distinta de lo que mucha gente tiene. Yo creo que ya era hora de que Javier se vaya. Javier estaba muy enfermo hace bastante tiempo, estaba sufriendo mucho. Y yo creo que ayer a las dos y media de la tarde, aproximadamente, Dios dijo, bueno, hijo, dejá de sufrir, y se lo llevó.

O sea, todos sabemos que venimos a este mundo para irnos algún día, ¿no? El tema es cómo nos vamos. Y cuando hay tanto sufrimiento como el que tuvo Javier, yo creo que Dios se apiadó de él y se lo llevó. Y lo único que quedan de Javier son los muy buenos recuerdos. No es fácil, no es fácil poder resumir en algunas horas, minutos, no sé qué, la vida de una persona. Por acá, Javier, por la vida por Aries, la vida al lado mío fueron aproximadamente 20 años. No es una cosa de un día.

Comenzó esta tarea Javier en la radio junto con Daniel Blasco, cuando dejaron la emisora donde estaban trabajando en Génesis. Y bueno, se atrevieron a dar un cambio en el curso de su vida, buscaron una cosa mejor, vinieron a Aries. Pero claro, eran para hacer un horario central.

Voy a contar un poquito la historia de esto. Es un poquito de tiempo, pero quiero que la escuchen, porque realmente es una historia de vida. Y vamos a ser egoístas hoy con la información. La vamos a dedicar prácticamente el programa a nuestro amigo, a nuestro ex compañero de trabajo, ¿no? Un hombre que nos ha dado tantas satisfacciones. De ahí en adelante, Javier y Daniel Blasco merecían un espacio en la mañana, porque realmente tenían un programa importante.

Y bueno, yo en ese momento, también estaba en la sala de trabajo, también estaba saliendo en el horario de 10 a 1 a la mañana. Y bueno, lo que hicimos fue juntar los dos programas. El programa de ellos se llamaba Diariamente, y yo ya hacía Compartiendo su Mañana. De esto le estoy hablando de 30 años atrás. Y bueno, combinamos un nombre que el programa se pasó a llamar Diariamente Compartiendo su Mañana. Y yo tuve la gran satisfacción de poder compartir con ellos dos, con los dos, porque en definitiva, a mí la idea era que yo pudiera compartir con ellos dos, porque siempre me costó mucho trabajo, yo era una persona bastante esquematizada, bastante mala onda, si se puede llamar así de alguna forma.

Y estos dos hombres, tanto Javier como Daniel, me enseñaron a reírme en un micrófono. O sea, la verdad que me enseñaron a trabajar prácticamente en la vida periodística y que no todo sea tan rígido. Y así tuvimos muchos años trabajando juntos, Diariamente Compartiendo su Mañana. Y de ahí comenzó una larga historia, sobre todo con Javier, porque, bueno, hicimos, no sé, infinidades viajes juntos, pero infinidad, infinidad.

Fue un hombre que trabajó siempre con un profesionalismo admirable, siempre dedicado a su laburo, siempre dedicado de los lugares donde nos íbamos de su familia, vivía pendiente de su familia, era un tipo agradable, era un tipo cordial. Y además tenía tantas facetas artísticas, Javier, que, bueno, las íbamos descubriendo de a poco, porque no era solamente la locución que hacía de una forma exquisita, esa era una parte de la vida. Pero la otra parte de la vida importante de Javier eran las otras facetas también.

O sea, eran las facetas de poder generar música, de generar textos, de componer, de hacer cosas, de hacer cosas. Porque en definitiva era un poeta, Javier, también. Escribió uno, o dos libros. Pero en las frases, acá fue la voz de la radio durante veinte y pico de años. De ahí fueron surgiendo distintos personajes, indudablemente que uno de ellos, el más recordado tal vez, sea Alfonso. O sea, Alfonso fue una creación que esto nos llevó muchísimo tiempo elaborarlo, y aunque parezca mentira, después de haber logrado el éxito y todo lo que fue Alfonso en su vida, siempre ha generado poder. Nosotros nunca trabajamos con un libreto previo, nunca sabíamos de qué íbamos a hacer. Yo nunca lo vi, por ejemplo, nunca lo vi a Javier hacer el personaje de Alfonso.

O sea, Javier estaba trabajando conmigo en el estudio, y cuando llegaba el momento de hacer Alfonso, si estábamos en un hotel, como nos tocó estar, por ejemplo, en Japón, bueno, yo estaba en la habitación transmitiendo y él se iba al baño. Con el micrófono se iba al baño y de ahí hacía el personaje, y no sabíamos de qué íbamos a hablar. Y había una simbiosis importante de trabajo que nos fue haciendo alegrar a los dos de lo que estábamos haciendo, ¿no? Así viajamos a mundiales, comenzamos con Javier a viajar, fuimos al primer mundial, fuimos a Francia, fue la primera experiencia que tuvimos en los mundiales, y de allí en adelante, bueno, pasó Alemania, pasó Brasil, este, bueno.

Los mundiales prácticamente a todos mientras Javier estuvo en nuestra emisora, fuimos a todos. Hicimos un viaje en motorhome durante un mes por Europa transmitiendo distintos programas de distintos pueblos, distintas localidades. O sea, experiencias invalorables, invalorables, y siempre con buena onda, con un muy buen, este, ¿cómo le diría?, una buena conexión de trabajo.

Y Javier era un tipo que se dedicaba al trabajo. O sea, era un tipo que, este, si tenía que estar 20 horas trabajando para generar un texto, trabajaba en eso. Y terminábamos los programas que duraban 3, 4, 5 horas, y a la tarde se encerraba en su habitación y se ponía a hacer las creaciones para el otro día. ¿No? O sea, él trabajaba en su computadora que la había acondicionado especialmente para poder, este, componer, para poder hacer todas las cosas que necesitaba. Entonces nosotros salíamos con algunas creaciones, este, tanto del personaje de Alfonso, como otros tantos que ha hecho, este, totalmente elaborados al otro día, o sea, con cosas de la actualidad.

Entonces, bueno, los recuerdos son muchos, son, son, son muchos. Desgraciadamente, desgraciadamente, este, nosotros hace unos años atrás sufrimos un golpe muy, muy fuerte de tensión que se dio acá en toda la zona, por parte de Edesa como pasa habitualmente, y se nos calcinaron prácticamente tres computadoras, que después fueron repuestas por la gente de Edesa, por supuesto, pero el material que había adentro no se pudo recuperar más. Así que no es mucho lo que teníamos grabado.

Estuvimos recopilando cosas, de lo que había sido el paso de Javier por la emisora. Nos encontramos con algo que realmente nos, nos, nos sorprendió, a mí me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Después lo vamos a poner en el aire, por supuesto, ¿no?

Cuando Alfonso un día, miércoles, este, fíjense ustedes, ¿no? Miércoles, miércoles, miércoles 13 de diciembre, año 2006, Javier ese día no vino a trabajar, no vino a trabajar, no vino a trabajar. ¿Por qué? Bueno, después lo va a contar él mismo.

Él pronosticaba algo, o sea, algo me decía ese día, que claro, se dio con la coincidencia de que ayer fue miércoles, y ayer fue el día que Javier se fue. Y ese día se estaba despidiendo, el 2006. Después lo van a poder escuchar con toda claridad esto, y seguramente van a poder compartir conmigo, este, las sensaciones que yo tengo.

Después pudimos buscar algo de material que gracias a Daniel Blasco que tenía, de los mariachis cuando se despidieron, nosotros en ese momento estábamos en Rusia, porque él hacía un personaje. Porque él hacía un personaje también dentro de los mariachis, otro éxito de la radio, este, generado por ellos, por Daniel Blasco y por Javier Lamas. Este, vamos a mostrarles a ustedes la otra faceta de Javier, que era el creativo de los jingles, las cosas de la mañana. Este, había hecho un jingle, pero maravilloso, de Despertando con Aries, este, un programa que iba a las 6 de la mañana.

Él con toda la creatividad, no sé, solamente de la letra, sino también de la música y la voz de Rebeca Aldunate. Materiales exquisitos que tuvimos en el aire en más de una oportunidad. También vamos a poder escuchar en la mañana de hoy, este, el informe que nosotros hicimos, este, en el día de ayer, la radio en su página de online, este, con la despedida, este, a Javier. Y también vamos a poner en el aire en la mañana de hoy, la despedida de Javier Lamas en las redes sociales referido a su familia. Así que tenemos un material hoy que es altamente emotivo, lo hacemos con mucho cariño y vamos hoy a ser tan egoístas que vamos a poner ese material y vamos a trabajar toda la mañana con esto, juntamente, seguramente, con los mensajes de ustedes. Y vamos a dejar la información hoy. En la medida de las posibilidades, este, la vamos a ir dejando y vamos a pasar lo más importante de la información, que en definitiva es nuestra forma de vida.