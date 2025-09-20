En busca de apoyo: Milei se reúne con Trump y el FMI para calmar a los mercados













Milei viaja a Nueva York y participará de encuentros con Trump, el FMI y líderes globales

En medio de las turbulencias económicas, el jefe de Estado busca apoyo de Estados Unidos para llevar tranquilidad a los mercados.

sábado 20 de septiembre de 2025 17:00













Javier Milei y Donald Trump

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Presidencia

El presidente Javier Milei partirá este domingo rumbo a Nueva York, donde desarrollará una serie de reuniones y actividades internacionales, que incluyen encuentros con el presidente estadounidense Donald Trump, representantes del FMI y líderes globales.

El lunes, tras arribar a Nueva York a las 09:30, Milei se reunirá con el economista Alberto Ades y por la tarde mantendrá, desde las 18, un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva,

Ese encuentro será en compañía del canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Más tarde, se encontrará con el economista Xavier Sala i Martin.

El martes desde las 10.45 asistirá a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU y posteriormente, a las 12.45, tendrá un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense. Esa misma noche participará en una recepción ofrecida por Trump.

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU desde las 12 y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.

Además, mantendrá un encuentro con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano, antes de regresar a Argentina ese mismo día. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes a las 08:30.

Con Información de Noticias Argentinas